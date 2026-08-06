Ngày 6/8, UBND tỉnh Khánh Hòa công bố kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam về các vấn đề tồn đọng tại dự án khu vực sân bay Nha Trang cũ.

Theo đó, tỉnh xác định Bản án phúc thẩm số 04/2026/HS-PT của Tòa án Quân sự Trung ương cùng Công văn số 03/TA-PT2 là một trong những căn cứ pháp lý quan trọng để tháo gỡ, xử lý các tồn tại kéo dài.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ trì tổng hợp hồ sơ, phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Công ty Phúc Sơn) rà soát, đề xuất phương án xử lý phù hợp. Doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, bản vẽ ranh giới, hiện trạng các hạng mục đã xây dựng, cùng các giải trình và đề xuất phương án giải quyết.

Một góc sân bay Nha Trang sau nhiều năm được giao đất thực hiện dự án. Ảnh: Xuân Ngọc

Cùng với đó, Sở Tài chính sẽ lấy ý kiến các bên liên quan về hai phương án: tiếp tục giao đất cho Phúc Sơn thực hiện dự án hoặc chuyển sang đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Các sở ngành được yêu cầu rà soát toàn diện quy trình liên quan đến đất đai, quy hoạch, xây dựng, hợp đồng BT, đối chiếu với nội dung bản án để đề xuất phương án phù hợp. Ngoài ra, các vấn đề phát sinh như đất tái định cư, đất giao thông, đất công cộng cũng cần được nghiên cứu, xử lý đồng bộ.

Sở Xây dựng sẽ xác định rõ cơ sở pháp lý, nguồn gốc dự án, đối chiếu quy hoạch để xác định ranh giới, diện tích phù hợp, làm căn cứ đề xuất phương án tiếp theo.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính báo cáo trước ngày 30/8 về các vướng mắc tại dự án sân bay Nha Trang cũ, trong đó có gửi hồ sơ, đề xuất trước ngày 12/8. Các bước tiếp theo gồm hoàn thiện báo cáo, tổ chức làm việc với Phúc Sơn trước ngày 24/8 và trình lãnh đạo tỉnh trước ngày 30/8 để thống nhất phương án xử lý dứt điểm.

Nhiều khu đất trong dự án đã được đầu tư hạ tầng và phân lô. Ảnh: Xuân Ngọc

Chính quyền địa phương được giao tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, phối hợp rà soát khu tái định cư và hệ thống giao thông, đề xuất phương án tạm thời nhằm ổn định đời sống người dân.

Sân bay Nha Trang rộng gần 240ha từng là sân bay dân sự, nằm sát tuyến đường biển Trần Phú và trung tâm TP Nha Trang (cũ). Năm 2004, khi sân bay Cam Ranh đi vào hoạt động, sân bay Nha Trang ngừng đón khách, chuyển thành căn cứ quân đội, một phần đất được giao cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2015, Bộ Quốc phòng bàn giao hơn 62ha đất cho UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý. Một năm sau, tỉnh giao toàn bộ diện tích này cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Công ty Phúc Sơn) để thực hiện dự án Khu trung tâm Đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang (sân bay Nha Trang).

Tổng vốn dự án khoảng 10.000 tỷ đồng, với quy hoạch khu đô thị hỗn hợp gồm hơn 1.100 lô đất ở, biệt thự và các công trình thương mại - dịch vụ.