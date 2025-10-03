Ngày 3/10, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Sở GD-ĐT Khánh Hòa cho biết đơn vị đã có văn bản gửi UBND các xã, phường, đặc khu và các trường phổ thông có cấp THCS về việc không tổ chức kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Trước đó, Sở đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông cấp tiểu học và THCS năm học 2025-2026, trong đó dự kiến tổ chức kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh vào tháng 12/2025. Tuy nhiên, kế hoạch này sau đó đã thay đổi.

Học sinh ở Khánh Hòa trong một tiết học. Ảnh minh họa: X.N

Lý giải về việc không tổ chức kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh, lãnh đạo Sở GD-ĐT cho hay, sau khi sáp nhập tỉnh, các trường THCS có nhiều thay đổi. Cụ thể, quy mô trường lớp tăng, địa bàn phân bố rộng và không đồng đều giữa các xã, phường. Vì thế, sau khi tham khảo ý kiến các trường, Sở GD-ĐT tỉnh xác định nhiệm vụ ưu tiên trong năm học này là ổn định tổ chức và sắp xếp bộ máy.

Bên cạnh đó, việc không tổ chức kỳ thi nhằm giúp các trường tập trung ổn định công tác giảng dạy và học tập, đảm bảo nề nếp, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà cho toàn bộ học sinh trong bối cảnh sau sáp nhập. Do đó, kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm nay sẽ không diễn ra như kế hoạch”.