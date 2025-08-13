Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động thu đầu năm học 2025-2026, yêu cầu tất cả các trường công lập trên địa bàn thực hiện đồng phục học sinh thống nhất.

Theo đó, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường học không được làm đồng phục riêng, không có các phụ kiện như cà vạt, viền tay áo, cổ áo hay cầu vai có màu sắc khác.

Ngoài ra, các trường không tổ chức dịch vụ may hay bán quần áo học sinh dưới bất kỳ hình thức nào.

Học sinh ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: X.N

Toàn tỉnh hiện có 510 trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, với tổng số khoảng 440.000 học sinh, sẽ mặc chung đồng phục. Quyết định trên được Sở GD-ĐT đưa ra nhằm giúp phụ huynh giảm bớt gánh nặng tài chính vào đầu năm học. Bên cạnh đó, học sinh của các trường khác nhau có thể mặc đồng phục của nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng lại đồng phục cũ.

Đối với một số trường trong khu vực (thuộc tỉnh Ninh Thuận cũ) đã có đồng phục riêng, ngành giáo dục cũng thông tin rằng học sinh ở những trường này vẫn được phép tiếp tục sử dụng đồng phục cũ mà không cần phải mua mới.

Sở GD-ĐT tỉnh cũng yêu cầu các trường không tổ chức bán sách giáo khoa, vở, dụng cụ học tập, mà chỉ thông báo để phụ huynh tự mua sắm. Các trường học không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định.