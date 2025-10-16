Sự kiện diễn ra trong 3 ngày (từ 20 - 22/10), không chỉ là dịp để cộng đồng người Chăm theo đạo Bàlamôn thể hiện lòng biết ơn các vị thần linh và tổ tiên, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi mà còn là cơ hội quảng bá văn hóa, du lịch địa phương.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng Lễ hội Katê năm 2024 tại xã Phước Hữu (Ninh Thuận cũ). Ảnh tư liệu: Xuân Ngọc

Theo kế hoạch, Lễ hội Katê năm nay được tổ chức trong 3 ngày chính với nhiều nghi thức truyền thống. Mở đầu vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 20/10, người dân các thôn Hữu Đức, Tân Đức, Thành Đức (xã Phước Hữu) sẽ tổ chức lễ rước y trang Pô Inư Nưgar từ đồng bào Raglai ở xã Phước Hà về đền thờ tại thôn Hữu Đức. Tiếp đó, từ 6 giờ 30 phút ngày 21/10, Hội đồng Chức sắc và Ban phong tục các tháp Pô Klong Garai, Pô Rômê cùng đền Pô Inư Nưgar sẽ tiến hành các nghi thức chính của lễ hội. Ngày 22/10, các hoạt động Lễ hội Katê tiếp tục diễn ra tại các làng, tộc họ và gia đình người Chăm Bàlamôn trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tổ chức Lễ hội Katê năm 2025 vui tươi, an toàn và đúng quy định, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan phối hợp tổ chức, đảm bảo các hoạt động diễn ra trang nghiêm, tiết kiệm, đúng phong tục, tập quán truyền thống. Cùng với đó, tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa của đồng bào Chăm cũng như tiềm năng du lịch của Khánh Hòa, tạo điều kiện để du khách tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm các di sản văn hóa độc đáo trong dịp lễ hội.

Nhân dịp Lễ hội Katê, tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, chúc mừng các chức sắc, chức việc, gia đình chính sách và đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tiêu biểu. Trong thời gian lễ hội, nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm về văn hóa Chăm sẽ diễn ra tại các khu vực đền, tháp Chăm, giới thiệu hiện vật, hình ảnh, nghề truyền thống và phong tục tập quán đặc sắc. Bên cạnh đó, các chương trình nghệ thuật chào mừng, hội thi viết chữ Chăm với chủ đề “Sáng nét chữ - Giữ hồn Chăm”, trò chơi dân gian cùng các gian hàng ẩm thực, thời trang và sản phẩm đặc trưng của địa phương sẽ góp phần tạo nên không khí sôi động, thu hút du khách trong và ngoài tỉnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tăng cường công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách đến tham dự Lễ hội Katê 2025.

Là một trong những địa điểm trung tâm diễn ra các nghi lễ quan trọng của Lễ hội Katê, đến nay, Khu di tích quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho mùa lễ hội. Ông Đổng Văn Nhường - Phó Trưởng ban Quản lý di tích tháp Pô Klong Garai cho biết, hằng năm vào dịp Lễ hội Katê, di tích đón hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu văn hóa Chăm. Để đảm bảo lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn, Ban Quản lý khu di tích đã phối hợp với Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn chủ động rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị tham gia.

Ban Quản lý khu di tích đang tích cực tổ chức dọn vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên nhằm tạo không gian sạch đẹp. Cùng với đó, Ban Quản lý bố trí khu trưng bày, giới thiệu hiện vật, hình ảnh về Lễ hội Katê và đời sống văn hóa của đồng bào Chăm; trong đó nổi bật là bảo vật quốc gia tượng thờ vua Pô Klong Garai.

Trong những ngày diễn ra lễ hội, Ban Quản lý khu di tích sẽ phối hợp với các đoàn nghệ thuật, cùng các làng nghề truyền thống gốm Chăm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp… tổ chức các hoạt động biểu diễn, quảng bá nét đẹp văn hóa Chăm đến đông đảo công chúng, du khách.

Lễ hội Katê là một trong những lễ hội lớn và tiêu biểu nhất của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn. Sự kiện được tổ chức định kỳ hằng năm vào ngày cuối của tháng 6 và ngày đầu của tháng 7 Chăm lịch (năm 2025, ngày cuối của tháng 6 và ngày đầu của tháng 7 Chăm lịch nhằm ngày 20 và 21/10 dương lịch) tại các khu vực đền, tháp Chăm, làng Chăm và gia đình. Chủ thể của Lễ hội Katê là cộng đồng người Chăm theo đạo Bàlamôn, trong đó Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn là tổ chức đại diện cho cộng đồng trong việc thực hành các nghi thức liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng của Lễ hội Katê.

Xuân Ngọc