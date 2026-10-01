8 năm sống kín tiếng khi rời showbiz

Sau 8 năm vắng bóng màn ảnh, Khánh My trở lại với Trại buôn người. Cô vào vai Diễm My - một cô gái trở thành nạn nhân của đường dây lừa đảo. Đọc kịch bản, diễn viên bị thuyết phục bởi câu chuyện và tìm thấy sự đồng cảm với tổn thương mà nhân vật trải qua.

Diễn viên Khánh My và Quách Ngọc Tuyên đóng cặp trong "Trại buôn người".

Tham gia phim về hành động, sinh tồn, Khánh My xác định trước thử thách về thể lực. Nhân vật có nhiều cảnh chạy trốn trong đại cảnh, tiếp xúc với lửa, máu, cùng phân đoạn nặng tâm lý ở cuối phim. Nữ diễn viên đã dành thời gian học diễn xuất tại lớp của Kathy Uyên để chuẩn bị cho việc trở lại.

Không có hoàn cảnh giống nhân vật song Khánh My lại đồng cảm với câu chuyện về tình mẫu tử trong phim. Những phân đoạn hát ru, nỗi đau chia cách liên quan đến 2 người mẹ khiến cô xúc động. Diễn viên mong tác phẩm không chỉ dừng ở tính giải trí mà còn giúp khán giả nâng cao cảnh giác trước nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi hiện nay.

Diễn viên Khánh My "tái xuất" sau 8 năm vắng bóng showbiz.

Trở lại phim trường sau nhiều năm, Khánh My nhận ra điều thay đổi lớn nhất ở cô là tâm thế làm nghề. Nếu trước đây cô từng quan tâm đến cơ hội và sự chú ý thì hiện tại nữ diễn viên muốn xuất hiện vì một lý do khác: Được làm điều có ý nghĩa với bản thân.

Từng gây chú ý với vị trí Á quân của Bước nhảy Hoàn vũ 2016 và phim hợp tác Việt - Trung Tình xuyên biên giới, Khánh My có thời điểm nhận nhiều lời mời nhưng chủ động từ chối. Cô nhận ra thành công, sự nổi tiếng hay tiền bạc chưa đủ để hạnh phúc nếu không biết mình thực sự muốn gì.

Vì thế, lần trở lại này, cô không tìm hào quang hay sự nổi tiếng mà muốn làm nghề nhẹ nhàng hơn, chọn vai diễn có ý nghĩa với bản thân và mang đến điều tích cực cho khán giả.

“Tôi muốn từng vai diễn, sản phẩm mình làm có thể mang đến một điều tích cực nào đó cho khán giả. Khi công việc có ý nghĩa với mình và có thể giúp ích cho người khác, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn”, cô bày tỏ với VietNamNet.

Tuổi 35 được gọi là "quý cô giàu có", quyết giấu kín chuyện tình cảm

Nữ diễn viên thay đổi cách nhìn về cuộc sống sau những biến cố.

Quãng thời gian vắng bóng, Khánh My có thêm thời gian dành cho gia đình, đặc biệt là mẹ. Sau Covid-19, nữ diễn viên càng thấm thía sự vô thường của cuộc sống. Cô nhận ra điều mình muốn giữ lại không phải là danh vọng hay tiền bạc mà là những người thực sự quan trọng.

Diễn viên thừa nhận có những năm sống xa rời giá trị mà bản thân thực sự hướng tới. Khoảng lặng showbiz vì thế cũng là lúc cô học cách chậm lại, đọc sách, học thêm kiến thức và quan sát chính mình nhiều hơn.

Hơn 10 năm qua, Khánh My duy trì tập gym và yoga, trung bình ít nhất 5 buổi mỗi tuần. Khi có thời gian, cô kết hợp thêm bơi, chạy bộ, đạp xe, leo núi. Với nữ diễn viên, tập luyện không chỉ để giữ vóc dáng mà còn là cách cân bằng tinh thần. Nhờ chăm chút ngoại hình lẫn gu thời trang, diễn viên được khen trẻ đẹp, quyến rũ mỗi lần xuất hiện.

Khánh My cũng thay đổi chế độ ăn uống, dành phần lớn thời gian cho việc ăn chay và hạn chế thịt đỏ. Cô không xem đây là một lối sống để tạo hình ảnh khác biệt mà đơn giản là lựa chọn khiến bản thân thấy nhẹ nhõm và bình an hơn.

“Bây giờ tôi học thêm, trau dồi bản thân và hiểu mình hơn. Tôi có thể tự tin nói cuộc sống hiện tại hạnh phúc, mọi thứ an yên hơn rất nhiều”, nữ diễn viên nói.

Nhiều năm qua, Khánh My phát triển công việc kinh doanh riêng. Sinh ra trong gia đình có truyền thống buôn bán, cô sớm được hình thành tư duy tự lập, chủ động làm việc và biết cách vun vén cho tương lai.

Năm 2020, diễn viên xây tòa nhà 7 tầng với 40 căn phòng trên đường Điện Biên Phủ, TPHCM. Công trình được cô cho thuê, tạo nguồn thu nhập ổn định bên cạnh công việc nghệ thuật.

Nhờ kinh tế dư dả, Khánh My được nhiều người gọi là “phú bà”, “quý cô giàu có”... Tuy nhiên, nữ diễn viên không nhận mình là đại gia. Với cô, điều đáng quý hơn tài sản là cảm giác chủ động với cuộc sống và không phải chạy theo thứ từng khiến mình áp lực.

“Tôi là người may mắn, dẫu vậy đằng sau những gì có được là quá trình học hỏi và cố gắng mỗi ngày. Kinh doanh cũng cần sự nhạy bén nên dù không phải lao động chân tay, đôi khi vẫn rất mệt về đầu óc”, cô nói.

Ở tuổi 35, Khánh My sống kín tiếng hơn về đời tư, nhất là chuyện tình cảm. Sau khi kết thúc mối tình 4 năm, nữ diễn viên không muốn chia sẻ thêm về chuyện riêng và người đồng hành hiện tại.

“Chuyện tình cảm tôi muốn giữ cho riêng mình. Hiện tại tôi muốn tập trung vào sự nghiệp và phim ảnh. Nếu một ngày nào đó thật sự có tin vui, tôi sẽ chia sẻ để mọi người chung vui”, Khánh My tâm sự.

Diễn viên Khánh My tại sự kiện công chiếu "Trại buôn người"

Khánh My sinh năm 1991 tại Kiên Giang (cũ), từng đoạt giải Vàng Ngôi sao người mẫu năm 2011 và giành ngôi Á quân Bước nhảy Hoàn vũ năm 2016. Cô tham gia nhiều phim như Váy hồng tầng 24, Tình xuyên biên giới, Ba vợ cưới vợ ba... Sau vai Hồng Trà trong phim truyền hình Mỹ nhân Sài thành phát sóng năm 2018, cô rút lui để tập trung kinh doanh và đời sống cá nhân.