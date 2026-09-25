Từ nghệ sĩ xăm hình đến “ông trùm” tàn bạo trên màn ảnh

Theo Danis Nguyễn, Trại buôn người thực tế được thực hiện trước Hộ linh tráng sĩ nhưng phát hành sau. Vì vậy, với anh đây không phải một bước chuyển tiếp về mặt thời gian mà là 2 dự án nối tiếp nhau trong hành trình khám phá điện ảnh. Nếu Hộ linh tráng sĩ mang đến cho Danis Nguyễn hình ảnh đạo mạo, chính diện thì Trại buôn người lại đặt anh vào một thử thách hoàn toàn mới: hóa thân thành ông trùm Mao Đại tàn bạo, xem con người như hàng hóa.

Danis Nguyễn trong "Trại buôn người".

"Điều khó nhất không phải là thể hiện vẻ ngoài của một kẻ phản diện mà là tìm cách hiểu được tâm lý của một người có thể xem những hành động tàn nhẫn như một công việc bình thường", anh nói khi mô tả nhân vật.

Để chuẩn bị cho vai diễn, nam diễn viên tìm đọc thêm những tư liệu về các nhân vật lịch sử từng thực hiện những hành động tàn bạo. Điều khiến anh ám ảnh không chỉ là mức độ của cái ác mà còn là trạng thái con người có thể thực hiện điều khủng khiếp như một nhiệm vụ thường ngày. Theo Danis Nguyễn, khi cái ác trở thành điều bình thường đối với người thực hiện, nó mới thực sự đáng sợ. Đây cũng là điểm anh muốn tìm kiếm khi xây dựng nhân vật trong Trại buôn người.

Không ngại bị khán giả ghét

Ác đến tận cùng, Danis Nguyễn không quá lo lắng khi nhận vai phản diện là việc khán giả có thể “ghét lây” sang diễn viên. Anh cho rằng nếu nhân vật khiến người xem phẫn nộ đó cũng có thể là dấu hiệu vai diễn đã tạo được cảm xúc.

Danis Nguyễn tại sự kiện ra mắt phim.

“Tôi không phải diễn viên cần phải đóng vai chính, cần phải làm một anh hùng. Tôi muốn trải nghiệm điện ảnh với tất cả những cảm xúc cũng như những phần nghệ thuật”, Danis Nguyễn chia sẻ. Với anh, việc đóng một nhân vật tàn ác cũng là cách thử nghiệm bản thân. Ngoài đời, Danis Nguyễn nhận mình là người thân thiện, vì vậy anh muốn xem khi hóa thân thành một con người hoàn toàn trái ngược, bản thân có thể đi đến đâu.

Nam diễn viên thậm chí nhìn trải nghiệm này theo cách khá hài hước. Anh cho rằng mình có thể “được chửi, được mắng, được đánh, được đập” trong phim nhưng sau khi hoàn thành cảnh quay mọi thứ kết thúc, không để lại những hậu quả ngoài đời.

“Nếu được chọn nghề lại, sẽ chỉ là điện ảnh”

Danis Nguyễn xuất thân là thợ xăm hình.

Dù mới bước vào điện ảnh, Danis Nguyễn tiết lộ đây thực chất là giấc mơ đã xuất hiện từ thời thơ ấu. Anh từng mê quay phim và thích tưởng tượng mình hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau, từ thanh tra, điệp viên, anh hùng, võ sĩ cho đến một người lãng tử. Nhưng cuộc sống không cho anh đi theo giấc mơ ấy ngay từ đầu.

Trong giai đoạn khoảng năm 2014-2017, Danis Nguyễn có thời gian chơi nhạc rock và quen biết đạo diễn Lê Thanh Sơn (Em chưa 18). Tuy nhiên, khi đó, bài toán mưu sinh vẫn được đặt lên trước. Anh lựa chọn xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực xăm hình, sau đó phát triển Saigon Ink. Danis Nguyễn cho rằng nghệ thuật cần có một nền tảng nhất định, vì vậy thay vì cùng lúc theo đuổi nhiều lĩnh vực, anh dành nhiều năm tập trung cho công việc, gia đình và cuộc sống.

“Đối với tôi, làm nghệ thuật phải có điều kiện chứ không phải vừa mưu sinh vừa làm nghệ thuật, nó sẽ không tới đâu hết”, anh chia sẻ. Gần 20 năm sau, khi đã có gia đình và một nền tảng tương đối ổn định, Danis Nguyễn mới quay trở lại với nghệ thuật.

Anh nói vui đã hoàn thành những mục tiêu từng đặt ra: một mái ấm với 3 con và cuộc sống ổn định. Khi những trách nhiệm lớn đã được thu xếp, anh có thể dành thời gian cho những điều từng bỏ lỡ. Và nếu được quay trở lại thời điểm lựa chọn nghề nghiệp, Danis Nguyễn sẽ chọn điện ảnh. “Từ nhỏ đã mê quay phim, cũng muốn hóa thân thành người này người kia. Nếu được chọn lại nghề những năm thanh xuân, tôi mong mình làm diễn viên điện ảnh”, anh nhớ lại.

Ở tuổi ngoài 40, Danis Nguyễn hiểu rõ không bước vào điện ảnh ở vị trí của một diễn viên trẻ đang tìm kiếm danh tiếng. Anh cũng không đặt mục tiêu kiếm tiền từ nghề diễn. Theo Danis Nguyễn, thu nhập từ điện ảnh khó có thể so với công việc xăm hình mà anh đã xây dựng trong nhiều năm. Vì thế, lý do anh tham gia các dự án phim không nằm ở cát-sê.

“Tôi muốn đóng phim bởi vì muốn phục vụ nghệ thuật đúng nghĩa”, anh nói. Với anh, điều hấp dẫn nhất của diễn xuất là được sống trong cuộc đời của một người khác, trải nghiệm những trạng thái cảm xúc mà đời sống thực không thể mang lại. Nam nghệ sĩ hình dung một ngày làm việc lý tưởng của người nghệ sĩ là thức dậy, ăn uống, uống cà phê, đọc sách, tập thể dục, nghiên cứu nghệ thuật, chuẩn bị cho một vai diễn rồi bước ra khỏi nhân vật sau khi hoàn thành công việc.

Nếu người nghệ sĩ không bị cuốn vào hào quang hay lợi dụng danh tiếng, Danis Nguyễn cho rằng đó là một đời sống rất đẹp.

Tạm gác nghề xăm để dành thời gian cho nghệ thuật

Danis Nguyễn trước đó còn góp mặt trong "Hộ linh tráng sĩ".

Danis Nguyễn cho biết việc tạm gác công việc xăm hình thực tế đã diễn ra khoảng 3-4 năm. Anh bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho những dự án nghệ thuật cá nhân. Bên cạnh điện ảnh, anh đang chuẩn bị cho một triển lãm với các tác phẩm sơn mài và sơn dầu, đồng thời đã xuất bản một cuốn sách nghệ thuật gồm khoảng 50 tác phẩm.

Trong lĩnh vực xăm hình, sau nhiều năm hoạt động, Danis Nguyễn quyết định dừng lại để dành thời gian cho hành trình mới. Việc Danis Nguyễn chuyển hướng sang điện ảnh nhận được sự ủng hộ của gia đình. Anh cho biết trước đây bà xã từng lo lắng khi chồng muốn tham gia nghệ thuật. Tuy nhiên, hiện tại vợ anh không chỉ ủng hộ mà còn đồng hành trong nhiều hoạt động.

Các con cũng là nguồn động lực lớn đối với nam diễn viên. Danis Nguyễn vui khi có thể chia sẻ những thành quả nghệ thuật với các con ở nhà. Anh nhận thấy các con cũng có những năng khiếu liên quan đến nghệ thuật như hát, diễn và thuyết trình. Vì vậy, hành trình của anh không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn truyền cảm hứng cho gia đình. “Đây cũng là một sự đầu tư cho mình và cho cả gia đình trong tương lai”, anh chia sẻ.

Sau những trải nghiệm đầu tiên với Hộ linh tráng sĩ và Trại buôn người, Danis Nguyễn chưa vội xác định mình sẽ đi theo hình tượng chính diện hay phản diện. Anh cho rằng một diễn viên cần trải nghiệm trước khi biết đâu mới là thế mạnh thực sự. Nếu có cơ hội chinh phục một vai phản diện, anh muốn làm nhân vật đó thật cực đoan. Sau khi khám phá được giới hạn của mình, anh mới chuyển sang những dạng vai khác.

Danis Nguyễn cho biết không nhất thiết phải tìm kiếm vai chính ngay lập tức. Với một diễn viên mới bước vào điện ảnh, một vai phụ thú vị cũng đủ để anh đồng ý. Điều anh quan tâm nhất là được làm việc với những đạo diễn có thể nhìn thấy ở mình những khả năng mà bản thân chưa nhận ra. Nếu một dự án giúp anh khai phá được năng lực diễn xuất, Danis Nguyễn thậm chí không lấy cát-sê.

Danis Nguyễn trong 'Trại buôn người':

Ảnh, video: FBNV