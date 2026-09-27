Trại buôn người dự kiến ra rạp dịp 2/9 nhưng lùi lại ngày 25/9 để tránh đụng độ loạt phim Việt và quyết định này là chính xác. Không có đối thủ xứng tầm ngoài rạp cùng nội dung phim cuốn hút giúp bộ phim thẳng tiến lên vị trí số 1 phòng vé ngay ngày đầu tiên ra rạp. Trại buôn người cùng là chủ đề nóng trên các diễn đàn phim, đặc biệt mạng xã hội Threads.

Steven Nguyễn được khen ngợi với vai Ny trong "Trại buôn người". Ảnh: NSX

Theo Box Office Vietnam, tính tới 14h30 ngày 27/9, phim vượt 77 tỷ đồng chỉ sau 2 ngày rưỡi ra rạp. Riêng ngày 27/9 Trại buôn người được xếp gần 5.000 suất chiếu, nhiều rạp chiếu đã trưng biển hết vé. Doanh thu 2 ngày đầu của phim đạt 50 tỷ đồng, chỉ thua tốc độ bán vé của Thỏ ơi! do Trấn Thành đạo diễn ra rạp dịp Tết 2026.

Ngoài các cảnh hành động nặng đô, một trong những hình ảnh gây chú ý nhất của Trại buôn người là những đại cảnh với hàng trăm người cùng xuất hiện trong không gian giam giữ. Theo thông tin từ ê-kíp, hơn 700 diễn viên tham gia các đại cảnh và tổng số thành viên đoàn phim, diễn viên được huy động trong quá trình sản xuất vượt 10.000 người. Trại buôn người sau đó được VietKings xác lập kỷ lục Việt Nam về số lượng thành viên đoàn phim và diễn viên tham gia.

Nhiều rạp trưng biển hết vé "Trại buôn người" ngày 26/9 từ sớm. Ảnh: NSX

Trong khi đó, phiên bản đặc biệt của bom tấn Avengers: Hồi kết ra rạp cùng ngày nhưng không đủ sức đấu lại Trại buôn người với lượng vé bán ra chỉ bằng 1/8 do chủ yếu dành cho fan cứng của loạt phim siêu anh hùng này muốn ra rạp trải nghiệm lại bộ phim đã làm mưa làm gió 6 năm trước.

Lên hương với sự góp mặt của Hồng Đào, NSND Hồng Vân bị đẩy xuống vị trí thứ 3 phòng vé sau 2 tuần hốt bạc và hiện cán mốc 90 tỷ đồng. Út Lan 2 công chiếu chính thức từ 25/9 nhưng bị nhấn chìm bởi sức nóng của Trại buôn người. Dù vậy phim cũng đã kịp bỏ túi 39 tỷ đồng phần lớn đến từ doanh thu các suất chiếu sớm tuần trước. Hiện Út Lan 2 đứng thứ 4 phòng vé. Chốt hạ vị trí thứ 5 là bom tấn kinh dị của Hollywood - Vùng đất quỷ dữ. Ở tuần thứ 2 phát hành, phim đã thu về 20 tỷ đồng.

Ở diễn biến khác, phim Án mạng karaoke có sự góp mặt của Vân Dung, Thanh Sơn dự kiến ra rạp cuối tuần tới đã nhanh chóng thông báo đổi lịch chiếu sang 30/10 để né sức nóng của Trại buôn người.