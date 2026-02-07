Tham dự buổi lễ khánh thành có ông Nguyễn Văn Phúc - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Thiếu tướng Đặng Trọng Huy - nguyên Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Thiếu tướng Trần Đình Thăng - nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng; Đại tá Nguyễn Văn Ninh - Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh; Nguyễn Quốc Hải - Viện trưởng Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển Kinh tế.

Về phía tỉnh Nghệ An có ông Hoàng Xuân Lương - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đại tá Trần Phồn - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Cùng tham dự buổi lễ có các ông: Phan Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đại diện Tập đoàn Thái Bình Dương; Phan Văn Quý - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Cố vấn cao cấp của Tập đoàn Thái Bình Dương.

Các đại biểu cắt băng khánh thành

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Yên Thành cho biết, Đền Cả được xây dựng từ thời Hậu Lê thờ 2 vị tổ khai cơ lập làng là ông Phan Văn Thông và ông Nguyễn Phúc Trinh; theo thời gian còn được nhân dân rước thêm nhiều vị thần có công với nước, với dân về phối thờ. Tiêu biểu là thần Cao Sơn, Cao Các – tương truyền là hai vị tướng phò trợ các Vua Hùng trong buổi đầu dựng nước; Thần Hoàng Tá Thốn – vị thần có công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên – Mông thời nhà Trần; cùng Tướng quân Trần Pháp Độ và nhiều vị thần hộ quốc, an dân khác.

Do tác động của thời gian, Đền Cả đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước thực trạng đó, trong nhiều năm qua, chính quyền địa phương đã tích cực kêu gọi nguồn lực xã hội hóa nhằm tu bổ, tôn tạo di tích. Phần lớn kinh phí được tài trợ bởi Tập đoàn Thái Bình Dương cùng con cháu dòng họ ông bà Phan Văn Quát tại xóm Nam Giang, xã Yên Thành – những người con ưu tú luôn đau đáu hướng về quê hương.

Được sự chấp thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Nghệ An, đầu tháng 7/2025, UBND xã Yên Thành đã phối hợp với Tập đoàn Thái Bình Dương tổ chức lễ khởi công công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Quốc gia Đền Cả. Dự án nằm trong kế hoạch thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam”, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa của Nghệ An nói chung và Yên Thành nói riêng.

Sau 6 tháng khẩn trương thi công, với tinh thần trách nhiệm cao, sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chuyên môn và sự đồng thuận của nhân dân, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và giá trị lịch sử. Việc khánh thành công trình đúng dịp Tết Bính Ngọ mang ý nghĩa đặc biệt, kịp thời phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa – tâm linh của nhân dân và du khách thập phương.

Công trình tu bổ lần này, đặc biệt trong giai đoạn 2023 – 2026, là đợt trùng tu quy mô lớn nhất từ trước đến nay, góp phần hoàn thiện quần thể di tích Đền Cả với các hạng mục Thượng điện, Trung điện, Hạ điện và cổng Tam quan trên tổng diện tích hơn 15.000 m², tạo nên diện mạo uy nghiêm, khang trang, hài hòa giữa truyền thống và cảnh quan thiên nhiên.

Thay mặt chính quyền và nhân dân địa phương, lãnh đạo xã Yên Thành bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Tập đoàn Thái Bình Dương và ông Phan Văn Quý - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Thái Bình Dương, người đã dành nhiều tâm huyết, trách nhiệm và tình cảm của một người con quê hương, tài trợ gần 10 tỷ đồng cho công tác tu bổ, tôn tạo Đền Cả.

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình Đền Cả không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tổ chức lễ Lục Nguyệt (mùng 6 tháng 6 âm lịch hằng năm) mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch văn hóa, tâm linh cho địa phương.

Anh hùng lao động Phan Văn Quý phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Phan Văn Quý - Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Thái Bình Dương chia sẻ, thời gian qua, đơn vị tài trợ đã đồng hành, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc hoàn thiện các thủ tục liên quan và tài trợ kinh phí để triển khai công tác tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Quốc gia Đền Cả qua 4 đợt, vào các năm 2009, 2016, 2022 và giai đoạn 2023 – 2026, trong đó đợt tu bổ hiện nay là quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Ở lần tu bổ, tôn tạo thứ 4, nhiều hạng mục quan trọng được triển khai đồng bộ. Mua thêm khoảng 3.500m2 đất để mở rộng khuôn viên Đền Cả và Chùa Yên; Cân bằng đào đắp, thi công hồ, và cải tạo nâng cấp cảnh quan sân vườn tại Quần thể Di tích Đền Cả; Tu bổ, tôn tạo nhà Thượng Điện, xây mới nhà Trung điện, Hạ điện, và cổng vào di tích; Đầu tư nội thất và các trang thiết bị khác cho Đền Cả.

“Thông qua việc tài trợ và trực tiếp tham gia tu bổ, tôn tạo di tích, chúng tôi mong muốn cùng với chính quyền và nhân dân địa phương góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa - lịch sử, từng bước đưa Đền Cả trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa, tâm linh và du lịch của xã Yên Thành nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung", ông Qúy nói.

Các đại biểu trao quà cho người nghèo tại địa phương.

Trong thời gian tới, chính quyền xã Yên Thành cam kết tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ cảnh quan, kiến trúc di tích; phát huy hiệu quả giá trị lịch sử, văn hóa của Đền Cả, từng bước đưa nơi đây trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa – tâm linh – du lịch tiêu biểu của tỉnh Nghệ An.

Các hoạt động tài trợ thiết thực của Tập đoàn Thái Bình Dương và ông Phan Văn Quý trong thời gian qua đã thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc, đồng thời đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội tại địa phương. Ghi nhận những đóng góp đó, ông Hoàng Xuân Lương, thừa ủy quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trao bằng khen cho ông Phan Văn Quý vì có thành tích tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Nghệ An.

Ngọc Hà