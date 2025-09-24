Đây là dự án hợp tác chiến lược giữa Thiên Á Group và Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSteel), đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong ngành công nghiệp tôn thép Việt Nam.

Nhà máy Tôn Phú Mỹ được xây dựng trên khuôn viên 13 ha của công ty Thép Tấm Lá Phú Mỹ. Với công suất thiết kế đạt 205.000 tấn/năm tôn mạ nhôm kẽm và 150.000 tấn/năm tôn lạnh màu, Tôn Phú Mỹ tập trung vào các dòng sản phẩm chủ lực gồm tôn lạnh, tôn màu, tôn panel và tôn nhám, nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu từ dân dụng đến công nghiệp.

Nhà máy vận hành trên nền tảng dây chuyền công nghệ tiên tiến, quy trình sản xuất khép kín, được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cơ sở sản xuất tôn hiện đại và có quy mô lớn tại Việt Nam, phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Đại diện Tổng Công ty Thép Việt Nam và Thiên Á Group cắt băng khánh thành

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Mai Xuân Quang - Tổng Giám đốc, đại diện của Tôn Phú Mỹ cho biết, sự ra đời của nhà máy nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường xây dựng hiện đại, nơi vật liệu không chỉ cần bảo đảm độ bền và chất lượng mà còn đòi hỏi tính thẩm mỹ và đa dạng ứng dụng.

“Tôn Phú Mỹ mong muốn sản phẩm của mình trở thành sự lựa chọn đáng tin cậy, góp phần kiến tạo công trình bền vững hiện đại. Đây chính là giá trị của Tôn Phú Mỹ mang đến cho khách hàng: “Tôn Phú Mỹ - Sắc màu thịnh vượng”. Việc đưa nhà máy vào hoạt động cũng góp phần chủ động nguồn cung trong nước, giảm phụ thuộc nhập khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt”, đại diện Tôn Phú Mỹ chia sẻ.

Nhà máy Tôn Phú Mỹ được thiết kế với công suất đạt 205.000 tấn/năm tôn mạ nhôm kẽm và 150.000 tấn/năm tôn lạnh màu

Lễ khánh thành nhà máy Tôn Phú Mỹ là sự kiện đánh dấu việc một cơ sở sản xuất mới chính thức đi vào hoạt động, đồng thời là minh chứng cho tinh thần hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước nhằm xây dựng chuỗi giá trị bền vững.

Tôn Phú Mỹ tập trung vào các dòng sản phẩm chủ lực: tôn lạnh, tôn màu, tôn panel, tôn nhám

Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm, nền tảng vững chắc từ VNSteel, năng lực quản trị của Thiên Á Group và nền tảng sản xuất của Thép Tấm Lá Phú Mỹ, Tôn Phú Mỹ được kỳ vọng trở thành một trong những đơn vị sản xuất tôn thép uy tín, đồng hành cùng nhiều công trình trọng điểm trong nước cũng như quốc tế.

Bích Đào