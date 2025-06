Lời tòa soạn: Thời gian qua, việc nhiều "trùm giang hồ" bị bắt giữ đã cho thấy nỗ lực không ngừng của lực lượng công an trong cuộc chiến chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức. Việc bắt giữ những kẻ cầm đầu này không chỉ làm suy yếu các băng nhóm, ngăn chặn hoạt động phi pháp mà còn góp phần mang lại bình yên cho xã hội. VietNamNet lật lại hồ sơ các ông trùm khét tiếng để nhìn lại hành trình lực lượng chức năng bền bỉ đấu tranh với các băng nhóm tội phạm.

Trùm giang hồ Khánh "trắng" và độc chiêu kiếm tiền bẩn

Khánh "trắng" tên thật là Dương Văn Khánh (SN 1956 tại Hà Nội). Sau nhiều lần ra tù vào tội, Khánh "trắng" mua xích lô ra gầm cầu Long Biên chở hàng thuê và tập hợp được một nhóm khoảng 30 "đàn em".

Đầu năm 1991, nhân chủ trương lập lại trật tự vận chuyển bốc xếp hàng hóa ở chợ Đồng Xuân của UBND phường, Khánh "trắng" xin phép thành lập đội trật tự - dịch vụ bốc xếp tự quản. Dương Văn Khánh được chỉ định làm đội trưởng, các đội phó là Nguyễn Văn Sơn (Sơn “lùn”), Nguyễn Văn Tuân (Dũng “béo”).

Cảnh sát khám giữ nhà ông trùm giang hồ Khánh "trắng". Ảnh T.L

3 năm sau, đội trật tự - dịch vụ bốc xếp tự quản đổi tên thành Nghiệp đoàn lao động theo chủ trương của Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm. Khánh "trắng" được bầu làm chủ tịch Nghiệp đoàn kiêm đội trưởng đội bốc xếp.

Thời điểm ấy, Khánh "trắng" tự ý phạt ô tô đi ngược chiều, phạt những người lấn chiếm lòng lề đường, thu phí của những người tỉnh xa ra vào khu vực chợ Đồng Xuân, Long Biên. Khánh còn đưa ra luật: Không ai được phép bốc dỡ hàng hóa của mình, bất kể khối lượng lớn hay bé.

Tiểu thương nào không để cho quân của Khánh "trắng" bốc hàng, sẽ bị đám tay chân của hắn cà khịa, hành hung. Tuy nhiên đội quân này, thường xuyên lấy cắp, thậm chí cướp ngay trước mặt chủ hàng mà không ai dám ho he.

Gây được thanh thế, Khánh "trắng" xâm lấn sang địa bàn bến xe và chợ Long Biên. Với thủ đoạn cũ, băng nhóm của y đã thu hàng tỷ đồng mà không nộp một khoản thuế hoặc phí nào cho chính quyền cơ sở.

Từ năm 1994 đến tháng 5/1996, Khánh khai doanh thu với cơ quan thuế là trên 740 triệu đồng, chỉ nộp tổng số thuế doanh thu và lợi tức trong 3 năm hơn 62 triệu đồng. Khi khám xét nhà Khánh, Cơ quan Công an thu được những chứng từ, tài liệu chứng minh doanh thu của Khánh chỉ trong 8 ngày đã gần 110 triệu đồng. Theo tính toán của Cục Thuế Hà Nội, từ năm 1992 đến tháng 5/1996, tổng doanh thu của Khánh là hơn 5,5 tỷ đồng. Khánh đã gian dối không khai báo doanh thu hơn 4,8 tỷ đồng, trốn thuế hơn 350 triệu đồng.

Vụ giết người, "dàn xếp" cho đàn em nhận tội

Ngày 24/3/1991, một đàn em của Khánh "trắng" là Trần Đại Dương xô xát với anh Nguyễn Đức Thắng (tức Đạt) - sống bằng nghề buôn mũ cối ở chợ Đồng Xuân.

Để bảo vệ đàn em, Khánh cùng Dương, Vũ Quốc Dũng… tìm anh Đạt để “dằn mặt”. Đến một căn nhà ở phố Hàng Chiếu, cả nhóm tìm được Hưng là anh trai của Đạt. Không nói gì, cả bọn lao vào "chiến".

Vừa trở về và thấy anh trai gục xuống, Đạt vội xông vào cứu anh Hưng. Vớ được con dao phóng lợn, Đạt tấn công nhưng bị đối phương tước hung khí, đánh trả.

Khi Đạt đổ gục, Khánh và đàn em đưa nạn nhân lên xích lô rồi tiếp tục hành hung. Do những vết thương chí mạng, Đạt tử vong tại chỗ.

Sau đó, Khánh tổ chức cuộc họp và chỉ thị cho đàn em tên Dũng nhận tội thay. Nếu phải vào tù, Khánh ở ngoài sẽ lo cho mọi thứ. Khánh cũng tìm cách "dàn xếp" sao cho Dũng sẽ có một bộ hồ sơ tốt nhất.

Trong vụ việc, Dũng chỉ bị kết án 7 năm tù, còn Khánh "trắng" chỉ bị… xử phạt hành chính.

Khánh "trắng" (đánh dấu X) trong phiên tòa. Ảnh: T.L

Vào thời điểm đó, lãnh đạo Bộ Công an nhận được rất nhiều đơn tố cáo về các hành vi phạm tội nghiêm trọng của băng nhóm giang hồ do Khánh “trắng” cầm đầu; nhất là vụ việc tại phố Hàng Chiếu.

Lãnh đạo Bộ Công an đã giao Cục Cảnh sát hình sự làm công tác điều tra cơ bản, thu thập tất cả các tài liệu liên quan đến băng Khánh “trắng”. Tháng 5/1996, thời cơ phá băng nhóm Khánh “trắng” đã đến.

Thời điểm này anh Nguyễn Thế Mạnh - chủ quán karaoke ở 71E-D Kim Mã nợ tiền Khánh “trắng” không có khả năng thanh toán nên Khánh đã tập hợp hơn 40 đàn em đến đòi nợ. Không đòi được tiền, Khánh chỉ đạo "tay chân" tháo dỡ hết trang thiết bị của quán mang về trụ sở nghiệp đoàn.

Xác định đây là vụ cướp tài sản, Ban chuyên án của Tổng cục Cảnh sát đã mời Viện KSND tối cao họp bàn và thống nhất quan điểm phải bắt khẩn cấp Khánh “trắng” và đồng bọn với tội danh “Cướp tài sản”.

Quá trình điều tra, cán bộ công an đã tìm ra điểm mâu thuẫn trong vụ án giết anh Đạt trước đây, đó là chi tiết dấu vết khóa số 8 ở 2 cổ chân đã bị bỏ qua. Đồng thời, dù đứng ở tư thế nào khi đối diện với nạn nhân, Vũ Quốc Dũng (người nhận đâm chết Đạt) cũng không thể đâm được 3 nhát liên tiếp với những chiều hướng, tư thế hoàn toàn trái ngược nhau, trong khi, với tư thế ngồi trên xích lô của Khánh “trắng” thì y hoàn toàn có thể đâm được Đạt.

Quá trình hỏi cung, điều tra viên đã xoáy vào những điểm mâu thuẫn này để buộc Khánh "trắng" phải thừa nhận một cách tâm phục, khẩu phục.

Khánh "trắng" bị bắt ngày 24/5/1996 tại nhà riêng ở phố Nguyễn Thiệp. Đầu tháng 9/1997, Khánh "trắng" và 23 đồng bọn chính thức phải ra đứng trước vành móng ngựa để chịu sự phán xét của pháp luật.

Khi bị đưa ra xét xử và tuyên án tử hình, trước các chứng cứ chặt chẽ mà cơ quan điều tra đưa ra, Khánh “trắng” đều chấp nhận, không kêu “oan”. Ngày 13/10/1998, bản án tử hình Dương Văn Khánh đã được thi hành tại trường bắn Cầu Ngà.

Phúc "bồ" - bà trùm nhiều lần phân cao thấp với Khánh "trắng"

Phúc “bồ” tên thật là Nguyễn Thị Phúc, sinh năm 1957 tại Hà Nội. Cũng như Khánh "trắng", Phúc lấy danh nghĩa của đội bốc xếp, vận chuyển hàng hóa cho các tiểu thương nhưng ngang nhiên lộng hành bắt nạt và chèn ép dân buôn bán tại chợ Phùng Hưng và khu vực xung quanh chợ Đồng Xuân.

Trong băng nhóm của Phúc “bồ” có Dương Tử Anh được "bà trùm" ưu ái trao gửi tình cảm riêng tư và đưa lên làm “phó tướng” của nghiệp đoàn bốc xếp.

Phúc "bồ" thời còn tung hoành tại chợ tạm Phùng Hưng, Đồng Xuân. Ảnh: CAND

Năm 1994, chợ Đồng Xuân bị cháy, mọi hoạt động của tiểu thương ở đây phải chuyển sang khu vực chợ tạm Phùng Hưng. Khi thấy Khánh “trắng” muốn chiếm khu vực của mình, Phúc “bồ” đã có một nước đi táo bạo.

Khi nghe phong thanh về ý định của Khánh, Phúc “bồ” đã sai ngay đàn em thân cận của mình là Đỗ Cường Giang và Dương Tử Anh đến khu vực chợ Long Biên tìm Khánh “trắng” để hỏi rõ nguồn cơn.

Để có cớ “hỏi thăm”, Phúc “bồ” đem chuyện bị đàn em của Khánh “trắng” chửi, nói với Tử Anh và Giang “lác”. Sau khi nghe mệnh lệnh của "bà trùm", Tử Anh và Giang “lác” đi xe máy ra chợ Long Biên để tìm Vinh “đồng”.

Vừa ra tới nơi, cả hai gặp Vinh “đồng” tại quán nước ngay cổng chợ. Hai bên to tiếng với nhau, cậy thế 2 đánh 1, cả Tử Anh và Giang “lác” cùng hắt chén nước vào mặt Vinh. Vinh “đồng” cũng không vừa, đứng dậy cầm chai bia đâm vào mắt Dương Tử Anh.

Do ở khoảng cách gần, không kịp phản ứng, cộng với việc Tử Anh đang đeo kính râm nên mảnh kính vỡ đâm vào mắt phải của Tử Anh. Thấy có động, đám đàn em của Vinh ở chợ Long Biên đã lao vào đánh đuổi Tử Anh và Giang “lác”.

Thị uy không thành, Tử Anh và Giang “lác” bỏ chạy. Dương Tử Anh bị thương và được Phúc “bồ” đưa vào bệnh viện khám và điều trị. Tuy nhiên, các bác sĩ kết luận Tử Anh bị mù vĩnh viễn bên mắt phải với thương tích 30%.

Sau khi đưa quân sang “dằn mặt” Khánh “trắng”, Phúc “bồ” đã nói thẳng với Khánh rằng, khu vực của thị là “bất khả xâm phạm”. Giữa Khánh và Phúc “bồ” đã cùng đi đến thỏa hiệp, không nhòm ngó đến địa bàn của nhau, để tránh xảy ra một trận đẫm máu. Dương Tử Anh có đơn xin bãi nại cho Vinh “đồng”.

Đến 6/1996, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng… đã tập trung rà soát các vụ việc do băng nhóm Phúc "bồ" gây ra, củng cố tài liệu chứng cứ, tính toán áp dụng các biện pháp tố tụng đối với đối tượng cầm đầu cũng như một số đối tượng liên quan.

Sau khi bắt giữ 11 đối tượng trong băng tội phạm Phúc “bồ”, ngày 19/6/1996, Công an quận Hoàn Kiếm đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở và kê biên tài sản đối với Phúc

Đến ngày 22/7/1996, Cơ quan Công an đã bắt giữ 23 đối tượng, ra một số lệnh truy nã (trong đó có Nguyễn Tuấn Anh, con trai Phúc về hành vi tổ chức vận chuyển, mua bán và sử dụng chất ma túy). Khai thác mở rộng, Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục làm rõ Phúc cùng đồng bọn đã gây ra vụ bắt giữ người trái pháp luật tại 60 Hàng Bồ.

Đến năm 2000, sau khi cải tạo tại Trại giam số 5, Bộ Công an (Yên Định, Thanh Hóa) Phúc “bồ” ra tù. Sau một thời gian ra tù, "bà trùm" lâm bệnh nặng và bị liệt.