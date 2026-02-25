Theo ban tổ chức, TPHCM trong thời gian qua là mảnh đất đổi mới về sáng tác văn học nghệ thuật, trong đó có nhiều thành tựu đổi mới thi ca.

Văn học TPHCM (sau sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng cất lên tiếng gọi đô thị mới, đồng hành đời sống tinh thần người dân TPHCM.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM phát biểu chủ đề Tiếng gọi đô thị mới được lựa chọn để nhấn mạnh vai trò quan trọng của thơ ca và đời sống tinh thần trên hành trình phát triển của đất nước.

“Tiếng gọi đô thị mới là tiếng gọi của con tim đến với con tim, làm sao để mỗi người thể hiện trách nhiệm với gia đình cộng đồng, xã hội trong bối cảnh đổi mới và vươn lên”, bà Ngân cho biết.

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, Ủy viên Hội đồng Thơ Hội Nhà văn Việt Nam, Trưởng ban Nhà văn trẻ Hội Nhà văn TPHCM, nhận định dòng thơ đô thị rất đặc thù ở TPHCM mà không tìm thấy ở các thành phố khác. Việc tổ chức tọa đàm trong khuôn khổ góp phần khẳng định và quảng bá thơ ca đến số đông.

Kỳ vọng thơ ca Việt vươn ra thế giới.

“Trước đây, chúng ta đã từng có nhiều tác phẩm thơ bước ra thế giới từ các tác giả Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Lê Quý Đôn… Chúng tôi vẫn mong nền thơ ca đương đại có thể nối tiếp chặng đường ấy qua các hoạt động trên”, ông nói.

Ngày Thơ Việt Nam 2026 gồm chuỗi hoạt động diễn ra trong 3 ngày 27-28/2 và 1/3 (11,12 và 13 tháng Giêng). Sự kiện gồm chuỗi các hoạt động, góp phần tôn vinh và lan tỏa thi ca trong văn học và đời sống xã hội.

Tọa đàm Đô thị thi ca diễn ra sáng ngày 27/2, trao đổi về đặc trưng thơ TPHCM, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của nhiều thế hệ sáng tác và nghiên cứu thơ.

Cùng với đó, Hội Nhà văn thành phố sẽ triển lãm thơ dịch Cây tâm hồn bắt đầu từ sáng 28/2. Triển lãm giới thiệu các tác phẩm thơ được dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật…

Tác phẩm của các nhà thơ tiêu biểu được chọn trưng bày trong sự kiện.

Hội trại thơ giới thiệu 36 trại thơ của các câu lạc bộ trên địa bàn TPHCM. Đường thơ sẽ triển lãm 12 poster với 12 tác giả tiêu biểu qua 40 năm đổi mới đất nước như Chế Lan Viên, Chim Trắng, Nguyễn Thái Sơn, Lê Xuân Đố, Triệu Từ Truyền, Nguyễn Vũ Tiềm, Nguyễn Thị Ánh Huỳnh, Thanh Nguyên, Lê Huy Mậu…

Chương trình thơ nhạc Tiếng gọi đô thị mới diễn ra sáng 1/3 trình diễn các tác phẩm thơ và ca khúc phổ thơ của Trầm Hương, Hoàng Quý, Cát Du, Trần Đức Tín, Trần Mai Hường…

Chương trình do Nhà hát kịch TPHCM phối hợp dàn dựng, có sự góp mặt của các ca sĩ Thanh Ngọc, Quốc Đại, Phạm Khánh Ngọc, Lam Tuyền, nhóm Lạc Việt…

