Lễ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam năm 2025 với chủ đề Tiếp nối - Nâng tầm Di sản Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, nhằm tôn vinh những cá nhân có nhiều đóng góp trong gìn giữ, phát huy giá trị ẩm thực dân tộc.

Nghệ nhân Mai Thị Trà, 92 tuổi (thứ 2, từ trái qua) xúc động khi được phong tặng danh hiệu nghệ nhân quốc gia văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, năm 2025 được xác định là thời điểm chiến lược để ghi nhận, tôn vinh những nghệ nhân có tay nghề, tri thức và tâm huyết, góp phần lan tỏa tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt.

Sau quá trình xét chọn, 28 cá nhân tiêu biểu đến từ nhiều địa phương đã vượt qua các vòng thẩm định, đánh giá để chính thức được phong tặng danh hiệu.

Đây không chỉ là sự ghi nhận về tay nghề, kinh nghiệm và cống hiến mà còn khẳng định vai trò của ẩm thực như một di sản văn hóa sống, gắn liền với lịch sử, bản sắc và đời sống cộng đồng.

Nhà sử học Dương Trung Quốc.

Chia sẻ với VietNamNet, nhà sử học Dương Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện. Theo ông, ẩm thực vốn là 1 phần sinh hoạt cơ bản của con người, nay trở thành văn hóa và truyền cảm hứng trong xã hội.

"Ẩm thực giúp phát huy bản sắc dân tộc của mỗi quốc gia. Đây còn là nguồn lực để chúng ta có thể quảng bá đất nước và hội nhập thế giới. Tôi xem đây là điều rất quan trọng vào chính thời điểm cần đẩy mạnh nền công nghiệp văn hóa", ông nói.

Ông Dương Trung Quốc gọi người nghệ nhân là 1 nghệ sĩ, mỗi món ăn được họ tỉ mẩn thực hiện như 1 tác phẩm nghệ thuật với mong mỏi trao truyền, lưu giữ được nền tảng văn hóa có từ ngàn đời nay.

Nhà sử học đánh giá năng lực hội nhập văn hóa của nước ta rất rõ rệt, trong đó ẩm thực là 1 trong những thế mạnh. Vài năm gần đây, quốc tế quan tâm, dõi theo và trải nghiệm các món ăn của Việt Nam.

Ở mỗi món ăn không chỉ là hương vị mà còn là câu chuyện về lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc của từng vùng miền. Đây chính là tiềm năng, thế mạnh để phát triển ẩm thực Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Những tân nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam là những gương mặt tiêu biểu, đã có nhiều cống hiến và góp phần phát huy, nâng tầm di sản văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Các danh hiệu Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam gồm có: 15 người đạt danh hiệu Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam; 7 người đạt danh hiệu Nghệ nhân tinh hoa Văn hóa Ẩm thực Việt Nam; 5 người nhận danh hiệu Nghệ nhân quốc gia Văn hóa Ẩm thực Việt Nam.

Tổng giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình TPHCM Cao Anh Minh và ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam - trao tặng danh hiệu cho chồng và con gái cố nghệ nhân Triệu Thị Chơi.

Đặc biệt, có 1 trường hợp được truy tặng danh hiệu nghệ nhân quốc gia văn hóa ẩm thực Việt Nam là cố nghệ nhân Triệu Thị Chơi.

Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam - ông Nguyễn Quốc Kỳ thông tin chương trình xét tặng danh hiệu là bước đi quan trọng nhằm xây dựng hệ thống danh hiệu nghệ nhân ẩm thực Việt Nam một cách bài bản, lâu dài, góp phần bảo tồn và nâng tầm giá trị văn hóa ẩm thực trong giai đoạn mới.

"Một danh hiệu được trao hôm nay là sự khẳng định của một hành trình gìn giữ, truyền dạy và nâng tầm văn hóa ẩm thực Việt không chỉ trong đời sống cộng đồng mà còn trên hành trình hội nhập và lan tỏa ra thế giới", ông Nguyễn Quốc Kỳ nhấn mạnh.

Ảnh: HK, BTC