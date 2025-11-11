Sự kiện sẽ diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/11 tại Khu Ngoại giao Đoàn do Bộ Ngoại giao chỉ đạo, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn phối hợp với Cục Lễ tân Nhà nước, Vụ Thông tin và Báo chí, Báo Thế giới và Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Theo bà Hoàng Thu Nga - Phó Trưởng BTC, liên hoan năm nay được chuẩn bị công phu, quy mô mở rộng với gần 120 gian hàng đến từ các đại sứ quán, lãnh sự quán, trung tâm văn hóa nước ngoài, các Sở Ngoại vụ địa phương và doanh nghiệp lớn.

"Chủ đề năm nay mang ý nghĩa tôn vinh ẩm thực như một hành trình của cảm xúc và kết nối, nơi mỗi món ăn không chỉ là hương vị mà còn là câu chuyện về văn hóa, lịch sử và bản sắc của từng quốc gia", bà Hoàng Thu Nga chia sẻ.

Bà Hoàng Thu Nga.

Ngoài ra, liên hoan còn là không gian gặp gỡ, trao đổi giữa các nền văn hóa - nơi ẩm thực trở thành ngôn ngữ chung của hòa bình, sáng tạo và hữu nghị quốc tế.

Khác với các kỳ trước, Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025 đánh dấu bước chuyển mình trong cách tổ chức và trải nghiệm sự kiện. Lần đầu tiên, liên hoan ứng dụng công nghệ số với Góc tương tác số, nơi khách tham quan có thể tra cứu thông tin chương trình, xem sơ đồ sự kiện, tìm hiểu các món ăn đặc trưng của từng quốc gia, cũng như tham gia các hoạt động trải nghiệm đa phương tiện hiện đại.

Bên cạnh đó, hàng loạt hoạt động như: Nhật ký ẩm thực không biên giới - nơi lưu giữ những câu chuyện thú vị về món ăn và con người; Fashion Food Show - kết hợp nghệ thuật trình diễn và phong cách ẩm thực; Global Beer Fest - không gian kết nối đa văn hóa qua những loại bia đặc trưng toàn cầu...

Trải qua 13 năm tổ chức, Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế không chỉ là nơi quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới, liên hoan còn góp phần thúc đẩy ngoại giao văn hóa, mở rộng hợp tác quốc tế và tôn vinh vai trò của ẩm thực trong gắn kết các dân tộc.

Từ những hương vị truyền thống đến sáng tạo hiện đại, mỗi món ăn được giới thiệu tại liên hoan không chỉ mang theo câu chuyện về nguồn gốc và bản sắc dân tộc mà còn thể hiện khát vọng hội nhập, giao lưu và chia sẻ của Việt Nam với bạn bè quốc tế.