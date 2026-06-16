Từ ngày 01/04/2026, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi chính thức có hiệu lực, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường số. Tiếp đó, Công điện số 38/CĐ-TTg ban hành tháng 05/2026 cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao nhận thức tuân thủ và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Những động thái này cho thấy xu hướng chung của thị trường đang hướng tới một môi trường kinh doanh minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững hơn, trong đó việc quản lý tài sản trí tuệ, bao gồm phần mềm, sẽ ngày càng được chú trọng.

SME trước bài toán quản trị phần mềm ngày càng phức tạp

Cùng với quá trình chuyển đổi số, số lượng phần mềm mà doanh nghiệp sử dụng đang tăng lên nhanh chóng. Bên cạnh các phần mềm truyền thống, SME hiện còn sử dụng nhiều dịch vụ theo mô hình thuê bao, nền tảng cộng tác trực tuyến, công cụ làm việc từ xa, giải pháp bảo mật và ngày càng nhiều ứng dụng AI.

Sự đa dạng này mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động vận hành nhưng đồng thời cũng khiến việc quản lý license trở nên phức tạp hơn. Doanh nghiệp không chỉ cần biết mình đang sử dụng những phần mềm nào mà còn cần theo dõi số lượng license, mức độ sử dụng thực tế và khả năng tối ưu chi phí.

Theo Flexera 2025 State of ITAM Report, chỉ 43% doanh nghiệp được khảo sát cho biết họ tự tin có thể nhìn thấy đầy đủ các tài sản CNTT đang được sử dụng. Con số này phản ánh một thực tế rằng khi hệ sinh thái phần mềm ngày càng đa dạng, việc quản lý và kiểm soát license cũng trở nên phức tạp hơn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có nguồn lực CNTT hạn chế.

Bối cảnh pháp lý khiến nhiều doanh nghiệp tập trung nhìn nhận về bản quyền phần mềm một cách nghiêm túc

Tối ưu chi phí và giảm rủi ro từ quản lý license

Đối với SME, bài toán bản quyền phần mềm không chỉ liên quan đến tuân thủ mà còn gắn trực tiếp với hiệu quả đầu tư công nghệ.

Thực tế, không ít doanh nghiệp đang gặp tình trạng mua license vượt nhu cầu, sử dụng chưa hết tính năng hoặc lựa chọn mô hình cấp phép chưa phù hợp với quy mô vận hành. Ngược lại, cũng có những trường hợp thiếu license khi mở rộng nhân sự hoặc triển khai thêm hệ thống mới.

Cũng theo Flexera, gần 45% doanh nghiệp được khảo sát cho biết đã phát sinh các khoản chi phí vượt 1 triệu USD liên quan đến hoạt động audit phần mềm trong ba năm gần đây. Điều này cho thấy việc quản lý tài sản phần mềm đang ngày càng trở thành một nội dung được doanh nghiệp quan tâm dưới góc độ kiểm soát rủi ro và tối ưu chi phí.

Quản lý license hiệu quả không chỉ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro mà còn góp phần tối ưu ngân sách CNTT, đặc biệt trong bối cảnh SME cần sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả để phục vụ tăng trưởng.

Doanh nghiệp SME cần những giải pháp linh hoạt để chuyển đổi số mà không bị áp lực về chi phí

SME cần chuẩn bị gì cho giai đoạn mới?

Trong bối cảnh yêu cầu tuân thủ ngày càng được chú trọng và hệ sinh thái phần mềm ngày càng đa dạng, việc xây dựng chiến lược quản trị phần mềm đang trở thành một nhu cầu thực tế đối với SME.

Điều quan trọng không nằm ở việc đầu tư những hệ thống quản lý phức tạp, mà ở khả năng hiểu rõ hiện trạng sử dụng phần mềm, lựa chọn mô hình license phù hợp và xây dựng quy trình quản lý tương ứng với quy mô vận hành của doanh nghiệp.

Có thể nói, năm 2026 đang đánh dấu bước chuyển từ "sử dụng phần mềm" sang "quản trị phần mềm". Đây không còn là câu chuyện của riêng bộ phận CNTT mà đang dần trở thành một phần trong chiến lược quản trị doanh nghiệp hiện đại.

Webinar là cơ hội để doanh nghiệp cập nhật những thông tin mới nhất về quản trị bản quyền phần mềm

Nhằm giúp doanh nghiệp có thêm góc nhìn về xu hướng quản trị phần mềm, những thay đổi về tuân thủ cũng như cách tối ưu chi phí license trong thực tế, CMC Telecom phối hợp cùng Microsoft tổ chức webinar:

TRIỂN KHAI BẢN QUYỀN PHẦN MỀM HIỆU QUẢ CHO SME:

GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHI PHÍ VÀ PHÙ HỢP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

Thông tin sự kiện:

📅 23/06/2026 | 10:00 – 11:30

💻 Trực tuyến qua Microsoft Teams

Đăng ký tham gia tại: https://event.cmctelecom.vn/the-next-gen-infra

Chương trình dành cho các doanh nghiệp SME đang quan tâm đến việc xây dựng lộ trình quản trị phần mềm hiệu quả, phù hợp với nhu cầu vận hành và các yêu cầu tuân thủ trong giai đoạn mới.

(Nguồn: CMC Telecom)