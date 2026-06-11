Ngày 11/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án hình sự đầu tiên trên toàn quốc về hành vi xâm phạm bản quyền phần mềm máy tính.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn.

Công ty có trụ sở tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ do bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1981) làm giám đốc.

Quá trình kiểm tra xác định toàn bộ số máy tính này được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows và Office sử dụng công cụ kích hoạt bản quyền trái phép.

Mở rộng điều tra tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 350 máy tính do nhà trường quản lý có dấu hiệu vi phạm tương tự.

Số máy tính này được cung cấp bởi hai doanh nghiệp có trụ sở tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội gồm: Công ty TNHH Hệ thống thông tin Athena Việt Nam và Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tek-Solution.

Cơ quan điều tra cho biết, giá trị bản quyền hợp pháp của hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office trên thị trường hiện dao động từ 4-9 triệu đồng/máy.

Với hàng trăm máy tính vi phạm được phát hiện, thiệt hại trực tiếp đối với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam (số 2371, tổ 92, Khu 8, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ).

Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam.

Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Hình ảnh cơ quan điều tra khám xét tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam.

Nhân viên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam thực nghiệm, tái hiện quá trình cài đặt phần mềm trên máy tính phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Phú Thọ thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc đối với Khuất Tiến Minh (36 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV giải pháp công nghệ Tek-solution tại phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Công an khám xét khẩn cấp, thu thập tài liệu chứng cứ liên quan Công ty TNHH MTV giải pháp công nghệ Tek-solution.

Công an tỉnh Phú Thọ công bố lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Bùi Đắc Ánh Dương (thứ 3 từ trái sang), Giám đốc Công ty Cổ phần hệ thống thông tin ATHENA Việt Nam.

Lực lượng chức năng thực hiện khám xét khẩn cấp, kiểm tra hệ thống máy tính và các dữ liệu điện tử liên quan tại Công ty Cổ phần hệ thống thông tin ATHENA Việt Nam.

*Nguồn ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ