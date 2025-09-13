Theo một khảo sát mới đây, diện tích sàn bình quân đầu người tại Hà Nội đã tăng từ 4,5m² (năm 1990), lên đến 26m². Đây là ngưỡng tương đồng với Trung Quốc đầu những năm 2000 - thời điểm người dân bắt đầu chuyển từ nhu cầu “thoát cảnh chật chội” sang tìm kiếm trải nghiệm sống tốt hơn. Điều này cho thấy Việt Nam cũng đang đứng trước bước ngoặt tương tự: từ ưu tiên vật chất sang ưu tiên giá trị phi vật thể.
Trong bối cảnh đó, triết lý “vị nhân sinh” - đặt con người làm trung tâm - trở thành kim chỉ nam cho các nhà phát triển tiên phong. TS.KTS Hoàng Hữu Phê nhấn mạnh: “Không gian vị nhân sinh sẽ là tiêu chí cạnh tranh mới của bất động sản hiện đại.” Khi đời sống vật chất đã được đảm bảo, chính cảm xúc, kết nối và trải nghiệm mới định hình chất lượng đô thị.
Nhìn rộng ra châu Á, từ Trung Quốc, Nhật Bản đến Singapore, bài học chung đều đi đến kết luận rằng: người dân không còn chỉ tìm căn hộ, mà tìm một không gian sống toàn diện. Doanh nghiệp nào biết thích ứng, doanh nghiệp đó sẽ định hình chuẩn mực mới.
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú đã hiện thực hóa tầm nhìn này thông qua chuỗi dự án Vlasta - hệ sinh thái các đô thị vị nhân sinh: giao hòa thiên nhiên, gắn kết cộng đồng và giàu bản sắc văn hóa. Với Vlasta - Sầm Sơn và Vlasta - Thủy Nguyên, Văn Phú được xem là chủ đầu tư góp phần tạo nền tảng cho đời sống cư dân và thúc đẩy động lực kinh tế vùng.
Hệ sinh thái tiện ích đa lớp giúp mọi thế hệ đều tìm thấy không gian phù hợp để học tập, nghỉ ngơi, làm việc và kết nối. Mô hình Hybrid Home tích hợp không gian sống và kinh doanh, đáp ứng nhu cầu linh hoạt.
“Với triết lý vị nhân sinh, Văn Phú tin rằng bất động sản không chỉ là tài sản mà là nền tảng cho hạnh phúc và phát triển bền vững. Mỗi viên gạch đặt xuống đều là kết quả của sự thấu hiểu nhân sinh”, đại diện doanh nghiệp khẳng định.
