Ảnh phối cảnh các dự án của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú

Theo một khảo sát mới đây, diện tích sàn bình quân đầu người tại Hà Nội đã tăng từ 4,5m² (năm 1990), lên đến 26m². Đây là ngưỡng tương đồng với Trung Quốc đầu những năm 2000 - thời điểm người dân bắt đầu chuyển từ nhu cầu “thoát cảnh chật chội” sang tìm kiếm trải nghiệm sống tốt hơn. Điều này cho thấy Việt Nam cũng đang đứng trước bước ngoặt tương tự: từ ưu tiên vật chất sang ưu tiên giá trị phi vật thể.

Trong bối cảnh đó, triết lý “vị nhân sinh” - đặt con người làm trung tâm - trở thành kim chỉ nam cho các nhà phát triển tiên phong. TS.KTS Hoàng Hữu Phê nhấn mạnh: “Không gian vị nhân sinh sẽ là tiêu chí cạnh tranh mới của bất động sản hiện đại.” Khi đời sống vật chất đã được đảm bảo, chính cảm xúc, kết nối và trải nghiệm mới định hình chất lượng đô thị.

Nhìn rộng ra châu Á, từ Trung Quốc, Nhật Bản đến Singapore, bài học chung đều đi đến kết luận rằng: người dân không còn chỉ tìm căn hộ, mà tìm một không gian sống toàn diện. Doanh nghiệp nào biết thích ứng, doanh nghiệp đó sẽ định hình chuẩn mực mới.

Đô thị vị nhân sinh là xu hướng tất yếu cho nền tảng bền vững của các quốc gia. Nguồn: Văn Phú tổng hợp

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú đã hiện thực hóa tầm nhìn này thông qua chuỗi dự án Vlasta - hệ sinh thái các đô thị vị nhân sinh: giao hòa thiên nhiên, gắn kết cộng đồng và giàu bản sắc văn hóa. Với Vlasta - Sầm Sơn và Vlasta - Thủy Nguyên, Văn Phú được xem là chủ đầu tư góp phần tạo nền tảng cho đời sống cư dân và thúc đẩy động lực kinh tế vùng.

Vlasta là hệ sinh thái đô thị vị nhân sinh giúp gắn kết con người - gắn kết cộng đồng. Ảnh phối cảnh các dự án của Văn Phú

Hệ sinh thái tiện ích đa lớp giúp mọi thế hệ đều tìm thấy không gian phù hợp để học tập, nghỉ ngơi, làm việc và kết nối. Mô hình Hybrid Home tích hợp không gian sống và kinh doanh, đáp ứng nhu cầu linh hoạt.

Mô hình Hybrid Home tạo nên sự linh hoạt và giá trị gia tăng rõ rệt. Ảnh phối cảnh các dự án của Văn Phú

“Với triết lý vị nhân sinh, Văn Phú tin rằng bất động sản không chỉ là tài sản mà là nền tảng cho hạnh phúc và phát triển bền vững. Mỗi viên gạch đặt xuống đều là kết quả của sự thấu hiểu nhân sinh”, đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật - giải trí biến Vlasta thành “sân khấu cảm xúc” cho cộng đồng.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú)