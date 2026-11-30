Tổng tỷ suất sinh con của Việt Nam năm 2025 giảm từ 1,84 xuống 1,66 con/phụ nữ. TP.HCM và Hà Nội hỗ trợ tiền cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Khi tính chuyện sinh thêm, các gia đình còn phải lo chi phí nuôi con và việc làm sau sinh.

Mẹ trẻ mất việc sau sinh

Khi chị Nguyễn Thị Hạnh nhận thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, con chị mới bảy tháng tuổi. Chị kể mình mất việc trong đợt tái cơ cấu của một ngân hàng lớn ở TP.HCM. Vì ngại kiện tụng, chị chấp nhận mất việc, ở nhà chăm con một thời gian rồi mới đi xin việc khác.

Với chị Hạnh, đi làm trở lại sau khi sinh đồng nghĩa với việc phải tìm một công việc mới. Tiền sữa, tiền tã vẫn phải chi đều, còn khoản lương từ ngân hàng đã dừng. Khi cân nhắc sinh thêm con, một người mẹ đang đi làm có thể dự tính mỗi tháng phải dành bao nhiêu tiền cho đứa trẻ. Khó tính hơn là thu nhập của mình sau kỳ nghỉ thai sản.

Tổng tỷ suất sinh của TP.HCM ở mức 1,51 con/phụ nữ. Con số này nhích lên so với mức 1,43 của năm 2024, nhưng ông Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, vẫn đánh giá đây là mức báo động đỏ. Ở một thành phố có chi phí nhà ở và sinh hoạt cao, việc có thêm con khiến các gia đình phải tính lại những khoản chi hằng tháng. Một chỗ làm bấp bênh khiến phép tính ấy khó hơn.

TP.HCM bắt đầu hỗ trợ một lần 3 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi từ ngày 21/12/2024. Mức này áp dụng trên địa bàn thành phố trước sáp nhập đến hết ngày 31/8/2025. Từ ngày 1/9/2025, HĐND thành phố nâng mức hỗ trợ lên 5 triệu đồng và mở rộng chính sách ra toàn bộ TP.HCM sau sáp nhập, gồm cả địa bàn Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây.

Theo hướng dẫn của Chi cục Dân số, người mẹ có thể nhận hỗ trợ nếu thường trú hoặc tạm trú tại thành phố vào thời điểm sinh con thứ hai và khi đó chưa đến sinh nhật lần thứ 35. Khoản tiền giúp gia đình trang trải một phần chi phí vào lúc có thêm con. Sau đó, tiền gửi trẻ là khoản phải trả đều nếu cha mẹ cần thuê người trông con để đi làm.

Ngoài Bắc: Chuyện giục cưới, giục sinh

Ở Hà Nội, chị Lê Thị Hồng kể về một sức ép khác. Trong những gia đình miền Bắc mà chị biết, có người lấy chồng vì cha mẹ giục mãi hoặc vì ngại sống khác nếp nhà. Có chị đã có hai, ba con gái vẫn bị nhà chồng thúc sinh thêm để có con trai. Ở những gia đình ấy, việc có thêm một đứa trẻ còn gắn với mong muốn của ông bà và họ hàng.

HĐND TP Hà Nội cũng đã thông qua chính sách hỗ trợ bằng tiền. Từ năm 2027, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi được thành phố hỗ trợ 4 triệu đồng nếu đáp ứng điều kiện cư trú, gồm đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ sáu tháng trở lên trên địa bàn.

Chị Nguyễn Thị Hà xem đây là sự động viên đối với những gia đình đang cân nhắc sinh thêm con. Theo chị, mỗi gia đình có những lý do riêng khiến họ e ngại, và việc có thêm hỗ trợ là điều tích cực. Với người đã muốn có thêm con, khoản tiền có thể giúp họ bớt một phần chi phí lúc sinh. Quyết định ấy còn tùy vào việc gia đình có thu xếp được người chăm trẻ và đủ thu nhập để nuôi con những năm sau đó hay không.

Cả nước vẫn dưới mức sinh thay thế

Theo Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch năm 2025 của Cục Thống kê, tổng tỷ suất sinh tính từ dữ liệu đăng ký khai sinh giảm từ 1,84 con/phụ nữ năm 2024 xuống 1,66 năm 2025. Chuỗi số liệu Bộ Y tế dẫn lại ghi nhận diễn biến khác trong cùng kỳ, từ 1,91 nhích lên 1,93 con/phụ nữ. Hai nguồn cho kết quả khác nhau về mức tăng, giảm trong một năm. Cả hai đều cho thấy mức sinh vẫn dưới ngưỡng thay thế 2,1 con/phụ nữ.

Bộ Y tế đặt mục tiêu đưa mức sinh cả nước trở lại ngưỡng thay thế vào năm 2030 và đề xuất bố trí khoảng 1.800 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Ảnh: VietNamNet

Khoảng cách giữa các vùng cũng đáng chú ý. Trong báo cáo hộ tịch, Đông Nam Bộ, nơi có TP.HCM, có mức sinh thấp nhất cả nước, với 1,25 con/phụ nữ. Bắc Trung Bộ đứng cao nhất, với 2 con/phụ nữ. Mức bình quân cả nước vì thế chỉ nói được một phần câu chuyện. Một khoản hỗ trợ giống nhau có thể có ý nghĩa khác nhau với các gia đình, tùy tiền nhà, việc làm và chỗ gửi trẻ ở nơi họ sống.

Tuổi kết hôn lần đầu trung bình của người Việt đã tăng lên 27,3. Có người trì hoãn lập gia đình vì công việc chưa ổn định hoặc chưa tìm được bạn đời. Với người đã có một con, quyết định sinh thêm còn dựa trên những khoản họ từng phải chi và cách họ đã thu xếp việc chăm đứa đầu.

Bộ Y tế đặt mục tiêu đưa mức sinh cả nước trở lại ngưỡng thay thế vào năm 2030. Bộ đề xuất bố trí khoảng 1.800 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, người dân tộc thiểu số rất ít người và người dân tại các địa bàn có mức sinh thấp. Khoản chi này hướng đến lúc gia đình có thêm con. Còn hệ quả của mức sinh thấp kéo dài sẽ hiện rõ dần khi số người bước vào tuổi lao động ít đi và nhu cầu chăm sóc người cao tuổi tăng lên.

Hai người đi làm có đủ nuôi hai con?

Khi góp ý dự thảo Luật Dân số năm 2025, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân cho rằng già hóa dân số là thách thức lớn đối với tăng trưởng. Theo ông, đến khoảng năm 2035, kinh tế Việt Nam vẫn được hỗ trợ bởi cả năng suất tăng và số người làm việc tăng. Khi lực lượng lao động thu hẹp, nền kinh tế sẽ phải dựa nhiều hơn vào năng suất.

Ông Nhân đặt khoản hỗ trợ khi sinh cạnh số tiền gia đình phải dành để nuôi một đứa trẻ. Dựa trên mức lương tối thiểu vùng bình quân vào thời điểm thảo luận, ông ước tính chi phí nuôi một con đến 18 tuổi vào khoảng 900 triệu đồng. Theo cách tính của ông, khoản hỗ trợ 9–13 triệu đồng được nêu khi thảo luận dự luật chỉ tương đương khoảng 1–1,5% số tiền ấy. Một bên là khoản gia đình nhận vào lúc sinh. Bên kia là những khoản cha mẹ phải trả trong nhiều năm.

Ông đề nghị Nhà nước công bố mức lương đủ sống để một người đi làm nuôi được một con, hai người đi làm nuôi được hai con. Theo đề xuất của ông, doanh nghiệp và người sử dụng lao động phải bảo đảm mức lương đó, với lộ trình thực hiện từ 5 đến 10 năm. Đề xuất đặt chuyện nuôi con vào chính sách tiền lương, nơi thu nhập hằng tháng của người lao động được tính đến cùng với chi phí của gia đình.

Khi nói về chuyện sinh con, chị Hạnh nhắc đến tiền sữa, tiền tã và cả những khoản phát sinh lúc con đau ốm. Rồi chị nói đến việc phải thu xếp nếu muốn quay lại làm việc. “Muốn đi làm thì phải thuê người trông con”, chị nói. Lần ấy, trước khi tính tiền thuê người trông con, chị phải tìm một chỗ làm mới.