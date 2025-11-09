Chuyện mang ăn vào giảng đường

Ở nhiều trường đại học, chuyện sinh viên mang theo bánh mì, trà sữa, thậm chí cả mì ly vào lớp không còn xa lạ. Giờ học dày, thời gian nghỉ ngắn và thói quen “ăn vội - học liền” khiến nhiều bạn coi đó là điều bình thường. Không khó để bắt gặp cảnh sinh viên vừa cầm tách cà phê, vừa nghe giảng, hay một góc bàn học thoang thoảng mùi đồ ăn nhanh.

Theo chia sẻ của Thuỳ Dương, sinh viên năm ba Học viện Tài chính, vì lịch học dày đặc nên đôi khi cô phải tranh thủ ăn trong giờ giải lao nhưng luôn cố gắng không làm ảnh hưởng đến lớp học. Nhiều sinh viên khác cũng thừa nhận, việc mang đồ ăn vào lớp xuất phát từ nhu cầu thực tế, song đôi khi vô tình tạo nên cảm giác mất tập trung cho những người xung quanh.

Khi nhà trường vào cuộc

Việc học sinh, sinh viên mang đồ ăn, thức uống vào lớp, dù xuất phát từ nhu cầu cá nhân, đôi khi lại ảnh hưởng đến không gian học tập chung. Chính vì vậy, nhiều cơ sở giáo dục đã có quy định cụ thể về điều này trong bộ quy tắc văn hóa học đường.

Tại một số trường đại học khu vực phía Nam như Trường Đại học Văn Hiến, Trường Đại học Nam Cần Thơ và Đại học Cần Thơ đã có quy định cấm mang đồ ăn vào lớp nhằm đảm bảo môi trường học tập nghiêm túc. Riêng tại Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở II - TPHCM), quy định này được nêu trong nội quy và đăng tải công khai trên trang web của trường. Tùy theo mức độ và số lần vi phạm, sinh viên có thể bị trừ tới 5 điểm mỗi lần vi phạm vào tổng điểm rèn luyện của học kỳ, bị nhắc nhở, phê bình, khiển trách, cảnh cáo hoặc ở mức cao hơn.

Nội quy của Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở II - TPHCM) được đăng tải công khai trên website của trường.

Nhiều cơ sở giáo dục chưa ban hành quy định cụ thể nhưng giảng viên đã chủ động xây dựng quy tắc riêng trong lớp học để duy trì không khí nghiêm túc. Tiến sĩ Trần Thị Vân Anh, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chia sẻ: “Việc sinh viên mang đồ ăn vào lớp có thể khiến cả lớp mất tập trung, ảnh hưởng đến không khí học tập. Vì thế, tôi đã thống nhất ngay từ đầu là không mang đồ ăn, thức uống vào tiết học của mình”.

Tương tự, tại Trường Đại học Phenikaa, sau khi clip sinh viên mang đồ ăn vào lớp gây tranh cãi lan truyền, nhà trường đã nhanh chóng xử lý kỷ luật sinh viên liên quan. Dù sau đó nhà trường không ban hành quy định cấm cụ thể, song theo chia sẻ của sinh viên, mỗi người đều tự ý thức được hành vi của mình và cố gắng không làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung.

Nhìn chung, các quy định hoặc quy tắc nội bộ không nhằm “siết chặt” sinh viên, mà hướng đến việc xây dựng môi trường học tập văn minh, đảm bảo vệ sinh và sự tập trung trong giờ học. Đặc biệt, với những lớp học chuyên ngành kỹ thuật, thiết kế, phòng máy hay phòng thí nghiệm, việc mang đồ ăn, nước uống còn tiềm ẩn nguy cơ làm hỏng thiết bị.

Tự giác - chìa khóa của văn hóa học đường

Không phải ngẫu nhiên, gần đây, nhiều trường đại học đẩy mạnh tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi giảng đường. Từ cách xưng hô, trang phục cho đến hành vi ăn uống - tất cả đều phản ánh thái độ học tập và ý thức tôn trọng không gian chung của người học.

Sự việc “ăn mì trong lớp” tưởng chừng nhỏ nhặt, song khi đặt trong bức tranh rộng hơn, lại cho thấy khoảng trống trong kỹ năng và ý thức ứng xử của một bộ phận sinh viên. Bởi lẽ, việc giữ gìn giảng đường sạch sẽ, yên tĩnh và tôn trọng người xung quanh không chỉ là quy định, mà còn là biểu hiện của văn hóa học đường trong thời đại mới. Đây là nơi tự do luôn đi kèm với tinh thần trách nhiệm.

Một giảng viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cho biết: “Sau sự việc trên, nhà trường không cấm sinh viên mang đồ ăn vào lớp, nhưng mong muốn các em có thể nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm và không gây ảnh hưởng đến giờ học. Thực tế, sinh viên cũng đã tự lấy sự việc đó làm bài học để không lặp lại trong tương lai”.