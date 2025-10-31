Đây là sân chơi thường niên với quy mô lớn nhằm nâng cao kiến thức về tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, rèn luyện năng lực nghiên cứu khoa học và tạo môi trường trải nghiệm văn hóa đa quốc gia cho sinh viên trong và ngoài trường.

Trong khuôn khổ ngày hội, Khoa Việt Nam học, Trường ĐH Hà Nội đã tổ chức cuộc thi Nói giỏi tiếng Việt nhằm tạo sân chơi giao lưu, học hỏi dành cho sinh viên quốc tế đang học tập tiếng Việt tại trường; tăng cường tình hữu nghị, giao lưu văn hóa Việt Nam với các nước.

Tiết mục hát cùng đàn ghi ta “Còn gì đẹp hơn” của sinh viên người Trung Quốc Mao Jia Le, sinh viên lớp 2V0424:

Phần hùng biện của sinh viên người Lào (Yang Palai, lớp 3V0423) về hành trình học tiếng Việt:

Qua vòng sơ khảo, ban tổ chức đã tìm ra 8 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết.

Ở vòng chung kết, các thí sinh đã trải qua 2 phần thi Tài năng và Hùng biện. Trong phần thi Tài năng, sinh viên nước ngoài đã trổ tài hát, hùng biện bằng tiếng Việt...

Ở phần thi Hùng biện, thí sinh đã chia sẻ những chủ đề về văn hóa, con người Việt Nam hoặc cảm nhận của bản thân về Việt Nam.

Tiết mục hát “Tình nồng” của sinh viên người Trung Quốc Zhang Hai Yuan, sinh viên lớp 4VTH25:

TS Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trưởng khoa Việt Nam học, Trường ĐH Hà Nội chia sẻ, những sân chơi này giúp nâng cao sự hiểu biết, gắn kết giữa các nền văn hóa, ngôn ngữ...

Nữ sinh Lào thể hiện phần thi tài năng tại Cuộc thi nói giỏi tiếng Việt do Trường ĐH Hà Nội tổ chức. Ảnh: Thanh Hùng.

"Trong thế giới hội nhập hôm nay, văn hóa chính là cầu nối trái tim và trí tuệ. Mỗi điệu múa, mỗi bài hát, mỗi bộ trang phục truyền thống không chỉ thể hiện vẻ đẹp riêng của từng đất nước mà còn tạo nên bức tranh đa sắc, rực rỡ ngay tại không gian của trường. Qua những ngày hội và cuộc thi này, chúng tôi cảm nhận được những cái nắm tay chặt hơn và sự gắn kết rõ ràng hơn giữa các sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia trên thế giới và giữa sinh viên quốc tế với sinh viên Việt Nam đang học tập tại trường", bà Xuân nói.

TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Thanh Hùng.

TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội hy vọng ngày hội giao lưu văn hóa đa quốc gia cũng như Cuộc thi Nói giỏi tiếng Việt không chỉ giúp gắn kết sinh viên quốc tế của trường với nhau, có thêm trải nghiệm thú vị và đáng nhớ trong không gian đậm tính quốc tế mà qua đó, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới và đưa các nền văn hóa quốc tế đến với Việt Nam.