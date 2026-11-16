Sự sụp đổ của CEO Nvidia Jensen Huang vì bê bối tình ái phơi bày điểm yếu con người tại các tập đoàn công nghệ Mỹ trước làn sóng gián điệp thương mại tinh vi.

Quyết định từ chức của nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia Jensen Huang đang trở thành một trong những bê bối doanh nghiệp gây chấn động nhất tại Thung lũng Silicon, xoay quanh cáo buộc gián điệp quốc tế và các mối quan hệ ngoài hôn nhân của một trong những lãnh đạo công nghệ quyền lực nhất thế giới.

Sau khi thừa nhận phản bội người vợ gắn bó 41 năm và vướng vào thông tin có quan hệ thân mật với Alice Huang - người bị giới chức Mỹ nghi là điệp viên nước ngoài, cùng hai mối quan hệ khác với nhân sự nội bộ, ông Huang đã rời ghế CEO sau 33 năm điều hành. Sự kiện lập tức khiến cổ phiếu Nvidia lao dốc, thổi bay hàng trăm tỷ USD vốn hóa và kéo chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 4%.

Bê bối này trở thành kịch bản ác mộng đối với ngành công nghệ Mỹ, đồng thời hé lộ bức tranh thực tế về cuộc chiến gián điệp doanh nghiệp âm thầm diễn ra mỗi ngày.

"Vụ việc gây rúng động truyền thông vì nhân vật chính là một trong những người giàu nhất và là CEO nổi tiếng bậc nhất thế giới. Nhưng trên thực tế, những kịch bản như vậy xảy ra thường xuyên ở mọi ngành nghề", Don Aviv, CEO công ty tình báo doanh nghiệp Interfor International, nhận định.

Các chuyên gia nhận định những kịch bản "mỹ nhân kế" xảy ra thường xuyên ở mọi ngành nghề. Ảnh: The Guardian

Khi AI bùng nổ và cạnh tranh địa chính trị Mỹ - Trung leo thang, các tập đoàn công nghệ và cơ quan an ninh Mỹ đã tăng cường cảnh giác trước nguy cơ lãnh đạo cấp cao bị tiếp cận và thao túng. Theo Wall Street Journal, OpenAI từng tổ chức các buổi tập huấn mô phỏng tình huống "bẫy mỹ nhân kế". Don Aviv ước tính riêng công ty của ông đã thực hiện khoảng 10 cuộc điều tra tương tự cho các tập đoàn lớn trong ba năm qua.

Dù các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào hạ tầng số và phòng thủ an ninh mạng, giới phân tích tình báo khẳng định sai lầm của con người vẫn là mắt xích dễ tổn thương nhất.

"Chiếc bẫy kiểu mỹ nhân kế 'xưa như Trái đất'. Nó đánh trúng điểm yếu cố hữu và dễ bị khai thác nhất của con người", Randy Watt, người đứng đầu công ty tư vấn đánh giá rủi ro doanh nghiệp SRW, bình luận. "Tôi dám chắc hiện có rất nhiều giám đốc điều hành tại các tập đoàn quyền lực đang phải rà soát lại các mối quan hệ cá nhân của mình".

Lịch sử gián điệp tại Thung lũng Silicon

Với khối lượng tài sản trí tuệ và bí mật thương mại khổng lồ, Thung lũng Silicon từ lâu là mục tiêu hàng đầu của các chiến dịch tình báo nước ngoài. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh (thập niên 1970-1980), tình báo nước ngoài từng triển khai mạng lưới gián điệp quy mô lớn tại khu vực Vịnh San Francisco để đánh cắp công nghệ bán dẫn của Mỹ.

Gần đây hơn, giới chức Mỹ cũng phát hiện các chiến dịch xâm nhập từ nhiều quốc gia khác nhắm vào giới lập trình tiền mã hóa, hay vụ bắt giữ một công dân Ả Rập Xê Út hồi tháng 10 vì cài thiết bị nghe lén tinh vi ngay tại trụ sở OpenAI.

Theo giới chuyên gia an ninh, vụ việc của Jensen Huang đặc biệt nghiêm trọng bởi tầm ảnh hưởng của mục tiêu và mức độ thành công của chiến dịch tiếp cận. Ông Huang bắt đầu xuất hiện cùng Alice Huang - nữ doanh nhân điều hành công ty trung tâm dữ liệu Megaspeed tại Singapore - từ cuối năm 2023 tại Đài Loan (Trung Quốc) và tiếp tục gặp gỡ tại các sự kiện ngành trong năm 2024 và 2025, bất chấp việc Bộ Thương mại Mỹ khi đó đã điều tra nghi vấn Megaspeed tuồn lậu chip AI sang Trung Quốc.

Tôi dám chắc hiện có rất nhiều giám đốc điều hành tại các tập đoàn quyền lực đang phải rà soát lại các mối quan hệ cá nhân của mình. Randy Watt, Công ty tư vấn đánh giá rủi ro doanh nghiệp SRW

Mối quan hệ này được cho là đã góp phần tạo thuận lợi cho việc luân chuyển lượng chip Nvidia trị giá hàng tỷ USD vào thị trường Trung Quốc.

Không chỉ là người đứng đầu đế chế bán dẫn, ông Huang còn là đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump, từng tháp tùng nhà lãnh đạo Mỹ trong các bữa tiệc tại Nhà Trắng lẫn chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, đồng thời có tiếng nói trọng lượng trong việc định hình chính sách kiểm soát xuất khẩu chip.

Jensen Huang đã đánh mất tất cả sau bê bối ngoại tình. Ảnh: Bloomberg

Theo trang tin Axios, chính quyền ông Trump hiện cũng đang đối mặt với nhiều chất vấn về lý do Megaspeed không bị đưa vào danh sách trừng phạt an ninh quốc gia bất chấp các báo cáo tình báo cảnh báo trước đó, khiến Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick chịu áp lực từ chức.

Hiện tại, Nvidia đã thuê một hãng luật hàng đầu Mỹ điều tra độc lập, Cục Điều tra Liên bang (FBI) mở cuộc điều tra riêng, bản thân ông Huang đồng ý ra điều trần trước Quốc hội Mỹ và đang đối mặt với vụ kiện từ cổ đông tại California, vì che giấu thông tin gây rủi ro cho doanh nghiệp.

Con người là mắt xích yếu nhất

Để đối phó với nguy cơ rò rỉ thông tin, nhiều tập đoàn đang tăng cường thuê các đơn vị đánh giá mối đe dọa nhằm củng cố hàng rào bảo mật con người. Eduardo Jany, Giám đốc an ninh toàn cầu của một tập đoàn lớn tại Mỹ, cho biết hoạt động gián điệp hiện đại không giống như phim ảnh với các thiết bị nghe lén hay đột nhập lén lút, mà chủ yếu dựa vào tấn công phi kỹ thuật (social engineering) hay nghệ thuật thao túng tâm lý và khai thác thông tin cá nhân công khai trên mạng xã hội để tiếp cận mục tiêu.

Các điệp viên thường ngụy trang dưới vỏ bọc đối tác kinh doanh hoặc nhà đầu tư tài chính, tận dụng sự cởi mở tại các hội nghị công nghệ và triển lãm thương mại để làm quen với nhân sự chủ chốt.

Tuy nhiên, việc áp dụng quy chuẩn an ninh đối với các lãnh đạo cấp cao như Jensen Huang luôn là bài toán nan giải. Các CEO nắm giữ quyền tự chủ tuyệt đối, khiến cấp dưới khó lòng lên tiếng cảnh báo về hành vi sai trái hay rủi ro bảo mật. Mặt khác, nhiều lãnh đạo có xu hướng tự tin thái quá vào sự tỉnh táo của bản thân và phản ứng gay gắt khi bị góp ý về đời tư.

Các chuyên gia quản trị đặt câu hỏi lớn về cơ chế giám sát nội bộ tại Nvidia: ai trong công ty đã biết về mối quan hệ của ông Huang và liệu có cảnh báo nào được đưa ra hay không, bởi thông thường lịch trình và các cuộc gặp gỡ quốc tế của một CEO tập đoàn nghìn tỷ USD luôn được đội ngũ an ninh theo dõi sát sao.

Dù các tập đoàn có thiết lập bao nhiêu quy trình đào tạo và rào chắn bảo mật, giới chuyên gia thừa nhận không hệ thống nào có thể thay thế hoàn toàn sự tỉnh táo của cá nhân.

"Jensen Huang đã đánh mất sự tỉnh táo của mình trong chuyện này. Đáng tiếc là điều đó lại thường xuyên xảy ra khi con người vướng vào các mối quan hệ tình cảm", cựu đặc vụ phản gián FBI Rick Smith nhận xét.

(Theo The Guardian)