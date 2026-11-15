Tròn một tuần từ khi gửi thư thừa nhận không chung thủy với vợ, CEO Nvidia Jensen Huang đang trải qua những ngày tồi tệ nhất.

Jensen Huang đã chính thức từ chức CEO Nvidia, khép lại hành trình hơn ba thập kỷ chèo lái tập đoàn bán dẫn nằm ở trung tâm làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI). Từng đưa Nvidia từ mức định giá 1 tỷ USD khi niêm yết năm 1999 lên đế chế vượt 4.000 tỷ USD vào năm 2026, nhưng chỉ trong vài ngày sau bê bối đời tư liên quan đến một phụ nữ bị tình báo Mỹ nghi là điệp viên, ông Huang đã khiến vốn hóa thị trường của hãng bốc hơi hơn 600 tỷ USD.

Dưới đây là toàn bộ dòng thời gian diễn biến vụ việc từ những giao dịch đầu tiên cho tới quyết định từ chức của vị CEO quyền lực bậc nhất Thung lũng Silicon.

Năm 2023: Sự ra đời và thăng tiến của Megaspeed

Tháng 3/2023: Công ty hạ tầng dữ liệu Megaspeed được tách ra từ 7Road Holdings Ltd. - một trong những doanh nghiệp trò chơi điện tử lớn nhất Trung Quốc. Thời điểm này, Megaspeed chịu sự kiểm soát của thực thể Huang Le Ltd. có liên hệ với Alice Huang (tên khai sinh Huang Le).

Tháng 11/2023: Vài tuần sau khi chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden ban hành sắc lệnh hạn chế đầu tư vào ngành AI Trung Quốc, Huang Le Ltd. bán cổ phần Megaspeed cho một công ty bình phong (shell company) tại Singapore mang tên Swiftdata. Ngay sau giao dịch, Megaspeed được chứng nhận là Đối tác Đám mây Chính thức của Nvidia (Nvidia Cloud Partner), giúp doanh nghiệp này nhận được quyền ưu tiên tiếp cận các dòng chip AI tiên tiến.

Năm 2024: Những lần xuất hiện chung và cuộc điều tra thương mại

Tháng 6/2024: Jensen Huang và Alice Huang bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại một quán bar ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), nơi quy tụ nhiều lãnh đạo ngành AI. Theo tờ Wall Street Journal, người giới thiệu hai người với nhau chính là chồng của Alice Huang - Kang Wei, đối tác kinh doanh lâu năm của bà.

Giai đoạn 2024-2025: Megaspeed tiếp nhận khoảng 200 lô hàng chip AI của Nvidia tại Singapore, sau đó cho thuê lại năng lực tính toán từ các cụm máy chủ này cho nhiều tập đoàn lớn, bao gồm hai gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc là Tencent và Alibaba.

Công nhân tiếp nhận những con chip Nvidia H100 mới tinh tại trung tâm dữ liệu Yotta Data Services ở New Mumbai, Ấn Độ ngày 14/3/2024. Ảnh: Bloomberg

Tháng 9/2024: Bộ Thương mại Mỹ chính thức mở cuộc điều tra nhằm xác minh liệu Megaspeed có hành vi tuồn lậu chip Nvidia sang Trung Quốc để lách lệnh cấm vận xuất khẩu hay không.

Năm 2025: Vận động chính sách tại Mỹ và cảnh báo tình báo

Tháng 1/2025: Jensen Huang có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với ông Donald Trump chỉ vài tuần sau khi vị Tổng thống Mỹ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai.

Cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Jensen Huang, ngày 30/4/2025. Ảnh: Bloomberg

Tháng 4/2025: CEO Nvidia tham dự bữa tối gây quỹ trị giá 1 triệu USD mỗi suất tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Ngay sau sự kiện, Tổng thống Trump tạm hoãn việc áp đặt thêm hạn chế bán chip Nvidia sang Trung Quốc, dù các quy định siết chặt vẫn được thực thi không lâu sau đó.

Tháng 5/2025: Jensen Huang và Alice Huang tiếp tục được ghi nhận cùng tham dự một hội nghị ngành công nghệ tại Đài Loan. Tờ New York Times cũng tiết lộ rằng hai tháng trước đó, bà Alice Huang đã trực tiếp đến thăm trụ sở chính của Nvidia tại Santa Clara (bang California).

Alice Huang và Jensen Huang nhiều lần bị bắt gặp ở cùng nhau. Ảnh: Handout

Tháng 10/2025: Các quan chức tình báo Mỹ báo cáo lên Tổng thống Trump về mối quan hệ giữa Jensen Huang và Alice Huang, kèm cáo buộc người phụ nữ này hoạt động cho tình báo nước ngoài. Theo New York Times, ông Trump khi đó chọn cách không hành động và sau này phát biểu trong một cuộc họp báo rằng ông không nhớ mình từng được báo cáo về thông tin này.

Tháng 12/2025: Tổng thống Trump phê duyệt cho phép Nvidia bán dòng chip AI mạnh thứ hai của hãng sang thị trường Trung Quốc, kèm điều kiện trích một phần doanh thu nộp lại cho chính phủ Mỹ.

Năm 2026: Bê bối vỡ lở và sự sụp đổ chỉ trong 5 ngày

Tháng 5/2026: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio soạn thảo một bản ghi nhớ dựa trên dữ liệu giám sát điện tử nhắm vào Alice Huang, cảnh báo việc CEO Nvidia ngày càng thân thiết với một nghi can điệp viên. Bất chấp cảnh báo này, Tổng thống Trump vẫn mời ông Huang tháp tùng trong chuyến công du Trung Quốc và ca ngợi ông trên mạng xã hội là "Jensen Huang vĩ đại".

Tháng 10/2026: Tờ New York Times đăng tải bài điều tra tiết lộ việc CEO Nvidia có thể đang là mục tiêu tiếp cận của tình báo quốc tế. Tại thời điểm đó, người phát ngôn của Nvidia là ông John Rizzo bác bỏ mọi nghi vấn, khẳng định mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn bình thường.

Jensen Huang trò chuyện với báo chí ngày 3/12/2025. Ảnh: Bloomberg

Ngày 8/11: Jensen Huang gửi thư nội bộ tới toàn thể nhân viên, chính thức thừa nhận có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân, gửi lời xin lỗi tới vợ con và khẳng định cam kết cống hiến cho công ty. Hội đồng quản trị Nvidia thông báo mở cuộc điều tra độc lập nhưng cho biết chưa có cơ sở tin rằng bí mật công ty hay an ninh quốc gia bị rò rỉ. Giới lãnh đạo Thung lũng Silicon lên tiếng ủng hộ ông Huang, khiến giới quan sát khi đó tin rằng ông vẫn giữ được chiếc ghế CEO.

Ngày 9/11: Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump bày tỏ sự kinh ngạc trước cáo buộc Alice Huang là gián điệp, xác nhận Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang điều tra vụ việc nhưng tin rằng ông Huang vẫn "ổn thỏa". Ông Trump kể lại đã hỏi trực tiếp CEO Nvidia liệu có biết người phụ nữ kia là điệp viên không và hoàn toàn tin tưởng khi ông Huang trả lời là không hề hay biết.

Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 9/11. Ảnh: Bloomberg

Ngày 10/11: Cổ đông Mark Kistenmacher tại bang California đệ đơn kiện tập đoàn Nvidia và cá nhân ông Huang với cáo buộc lừa dối nhà đầu tư khi che giấu bê bối đời tư làm phát sinh rủi ro an ninh quốc gia, đe dọa trực tiếp triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngày 11/11: Cục diện đảo chiều hoàn toàn khi tờ New York Times phanh phui mối quan hệ ngoài hôn nhân thứ hai của ông Huang - lần này là với bà Kimberly Powell, Phó Chủ tịch phụ trách mảng Y tế của chính Nvidia và là cấp dưới báo cáo trực tiếp cho ông. Ngay trong ngày, tờ Wall Street Journal đưa tin Hội đồng quản trị Nvidia bắt đầu chuẩn bị phương án phế truất vị CEO.

Ngày 12/11: Jensen Huang tuyên bố từ chức CEO, Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, chấm dứt 33 năm điều hành công ty do chính ông đồng sáng lập từ năm 1993. Giám đốc Tài chính (CFO) Colette Kress được bổ nhiệm làm Quyền CEO trong lúc tập đoàn tìm kiếm người kế nhiệm chính thức, giữa bối cảnh cổ phiếu Nvidia tiếp tục lao dốc mạnh trên sàn chứng khoán.

(Theo The Guardian)