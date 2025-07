Trào lưu “xuyên không” thăm trường cũ, nhà xưa bằng chế độ xem phố trên Google Maps đang làm mưa làm gió khắp mạng xã hội. Tuy nhiên, không phải khu vực nào cũng có thể tham gia “trend” này do các xe chụp ảnh Google Street View chưa có mặt tại mọi địa điểm.

Một chiếc xe Google Street View đang hoạt động. Ảnh: iStockphoto

Xe Google Street View di chuyển liên tục khắp thế giới để mang đến những hình ảnh trực quan nhất về một vị trí nào đó. Chúng giúp bạn khám phá những nơi xa xôi một cách sinh động qua ảnh 360 độ.

Google không công khai lịch trình xe Google Street View nhưng tiết lộ khoảng thời gian mà xe đến các khu vực khác nhau. Những chiếc xe cũng rất dễ nhận diện với đề can Google Maps và tripod “cao kều” gắn camera hình cầu trên nóc.

Để biết khi nào xe Google Street View đến khu vực của bạn, truy cập https://www.google.com/streetview/how-it-works/. Kéo xuống phần Where we are mapping this month (Nơi chúng tôi lập bản đồ tháng này), chọn quốc gia, thành phố rồi bấm vào View Districts.

Google công bố lịch trình xe Street View tại các khu vực. Ảnh chụp màn hình.

Chẳng hạn, tại Việt Nam, xe Google Street View sẽ có mặt tại Bà Rịa, Bắc Giang, Điện Biên, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Lai Châu, Ninh Bình, Thanh Hóa từ nay đến cuối năm 2025.

Tuy nhiên, Google cho biết do những điều kiện khách quan như thời tiết, đường sá, xe của hãng có thể không hoạt động hoặc thay đổi về thời gian. Trước khi lên đường, Google sẽ xem xét nhiều yếu tố địa hình, khí hậu và mật độ dân số để triển khai đội xe phù hợp và thu thập hình ảnh tốt nhất.

Ngoài ảnh tự thu thập, Google Maps còn chấp nhận nội dung mà người dùng gửi lên. Truy cập đường liên kết https://streetviewstudio.maps.google.com/ dẫn đến Street View Studio để tải ảnh của bạn.

Bấm vào Chọn tệp video 360 để tải ảnh về khu vực của bạn. Ảnh chụp màn hình.

Để chụp ảnh 360 độ về khu vực xung quanh, bạn cần dùng máy ảnh tương thích với Street View, chẳng hạn Insta360 Pro 2, GoPro Max và Labpano Pilot Era. Gắn máy ảnh trên mũ bảo hiểm hoặc phương tiện rồi lái xe, đạp xe hoặc đi bộ. Sau đó, tải ảnh lên Street View Studio tại khu vực lựa chọn. Quy trình chỉ hoạt động nếu khu vực của bạn đã có trên Google Maps.