Nỗi cô đơn ở người cao tuổi - Đừng xem mọi thay đổi là “chuyện của tuổi tác”

Theo chia sẻ của gia đình, sau biến cố mất chồng, các con lại sinh sống ở nước ngoài, bà L.T.H (78 tuổi) dần thu mình lại. Từ một người rất yêu thơ và thích giao lưu, bà ít ra ngoài, không còn gặp gỡ bạn bè hay cầm bút làm thơ như trước. Có những ngày, bà gần như không nói chuyện với ai, chỉ lặng lẽ ngồi hàng giờ bên cửa sổ. Từ đó, gia đình nhận ra bà đang dần đánh mất sự hứng thú với cuộc sống.

Câu chuyện của bà H. không phải là trường hợp hiếm gặp. Theo Ths, chuyên gia Tâm lý Hoàng Quốc Lân - BVĐK Phương Đông, người cao tuổi phải đối mặt với những thay đổi lớn như nghỉ hưu, mất bạn đời, con cái sống xa hoặc các mối quan hệ xã hội dần thu hẹp,… Nếu những khoảng trống ấy kéo dài mà không được bù đắp, nguy cơ gặp các vấn đề về sức khỏe tinh thần trong đó có trầm cảm sẽ gia tăng.

“Trầm cảm ở người cao tuổi thường không biểu hiện bằng những cảm xúc buồn bã rõ rệt. Thay vào đó, họ có xu hướng thu mình, giảm giao tiếp, mất hứng thú với các hoạt động yêu thích. Vì những dấu hiệu này khá giống với quá trình lão hóa nên nhiều gia đình dễ bỏ qua”, Ths. Hoàng Quốc Lân cho biết thêm.

Bên cạnh việc thăm khám khi có dấu hiệu bất thường, việc tạo điều kiện để người cao tuổi duy trì giao tiếp, tham gia các hoạt động cộng đồng và sống trong một môi trường tích cực là “liều thuốc bổ” giúp phòng ngừa, cải thiện sức khỏe tinh thần.

Môi trường sống tích cực tại Phương Đông Asahi

Lo lắng tình trạng kéo dài có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, gia đình bà H. bắt đầu tìm kiếm một môi trường chăm sóc chuyên nghiệp, nơi bà không chỉ được theo dõi sức khỏe mà còn có cơ hội giao tiếp, vận động và kết nối với những người bạn đồng trang lứa. Sau khi tìm hiểu, gia đình quyết định lựa chọn phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi.

Ngay từ những ngày đầu, bà H. được bác sĩ Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe tinh thần, BVĐK Phương Đông thăm khám, đánh giá toàn diện tình trạng tâm lý bằng các thang đo chuyên biệt. Kết quả đánh giá cho thấy bà H. bị trầm cảm độ 2, liên quan đến tình trạng cô đơn kéo dài. Sau khi hội chẩn, bà được bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị cá nhân hóa, kết hợp tư vấn tâm lý, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, vận động và sử dụng liệu pháp kích thích từ trường xuyên sọ (TMS).

Bên cạnh điều trị, đội ngũ dành nhiều thời gian để đồng hành cùng bà. Chị T.Ngọc - nhân viên chăm sóc - kể lại: “Những ngày đầu, bà H. hầu như không muốn ra khỏi phòng. Mỗi lần chúng tôi rủ đi đâu, bà đều từ chối và nói chỉ muốn ở một mình. Chúng tôi không cố ép mà kiên trì chia sẻ, trò chuyện và khuyến khích bà mở lòng với những người xung quanh”.

Khi tinh thần trở nên cởi mở, bà H. bắt đầu tham gia các hoạt động cộng đồng theo đúng sở thích. Từ việc chỉ lặng lẽ ngồi nghe, bà dần chủ động trò chuyện, hòa mình vào những buổi sinh hoạt chung. Mỗi ngày trôi qua, bà không chỉ tìm lại niềm vui mà còn khơi dậy nguồn cảm hứng thơ ca từng gắn bó với mình suốt nhiều năm.

Nhìn lại hành trình vừa qua của mẹ, con gái bà H. xúc động chia sẻ: “Từ ngày vào đây, mỗi lần tôi gọi điện mẹ đều hào hứng kể hôm nay gặp ai, tham gia hoạt động gì hay vừa viết thêm một bài thơ mới. Lâu lắm rồi chúng tôi mới được thấy mẹ cười nhiều như vậy”.

Mô hình “Viện trong Viện” - Điểm tựa để người cao tuổi sống vui

Theo các chuyên gia, việc chăm sóc sức khỏe tinh thần ở người cao tuổi sẽ khó đạt hiệu quả nếu chỉ dừng lại ở thăm khám hay tư vấn riêng lẻ. Bên cạnh sự đồng hành của gia đình, người cao tuổi cần được sống trong một môi trường tích cực, duy trì giao tiếp và tham gia các hoạt động cộng đồng phù hợp để nuôi dưỡng những kết nối xã hội bền vững. Đây cũng là định hướng của mô hình "Viện trong Viện" tại Phương Đông Asahi.

Với các gói Dưỡng lão đa dạng, người cao tuổi được theo dõi sức khỏe định kỳ, thăm khám khi cần thiết và xây dựng kế hoạch chăm sóc cá nhân hóa dưới sự phối hợp của đội ngũ bác sĩ, chuyên gia và nhân viên chăm sóc. Song song với đó, các hoạt động sinh hoạt chung được tổ chức thường xuyên, tạo cơ hội để cư dân gặp gỡ, giao lưu và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần.

Câu chuyện của bà H. là minh chứng cho thấy, khi được phát hiện sớm, điều trị đúng hướng và sống trong một môi trường phù hợp, người cao tuổi hoàn toàn có thể vượt qua những khoảng lặng của tuổi già để tìm lại niềm vui sống.

Trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng rõ nét, điều nhiều gia đình tìm kiếm không dừng lại ở một nơi an dưỡng, mà là nơi cha mẹ được chăm sóc toàn diện và tiếp tục tận hưởng cuộc sống theo cách ý nghĩa nhất. Bởi với người cao tuổi, hạnh phúc không được đong đếm bằng tuổi thọ mà bằng những điều bình dị mỗi ngày: có người để sẻ chia, có niềm vui để mong đợi và có lý do để mỉm cười.

Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi

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(Nguồn: Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi)