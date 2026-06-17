Trong ngành y, chúng ta thường nói nhiều về người bệnh. Nhưng phía sau mỗi ca bệnh, mỗi buổi trực, mỗi cuộc hội chẩn và mỗi quyết định lâm sàng là một nhóm người cũng đang chịu rất nhiều áp lực: bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, dược sĩ, nhân viên hành chính y tế và những người trực tiếp vận hành hệ thống chăm sóc sức khỏe. Họ là những người chăm sóc người khác mỗi ngày. Nhưng chính họ cũng cần được chăm sóc.

Chăm sóc sức khỏe cho nhân viên y tế cũng là chăm sóc chất lượng điều trị cho người bệnh. Ảnh: Midjourney

Áp lực của nhân viên y tế không chỉ đến từ những tình huống sinh tử trên lâm sàng. Nó còn đến từ khối lượng công việc hành chính ngày càng lớn, hồ sơ bệnh án điện tử, biểu mẫu bảo hiểm, lịch hẹn dày đặc, yêu cầu giao tiếp với người bệnh, cập nhật kiến thức chuyên môn liên tục và kỳ vọng xã hội ngày càng cao. Nhiều bác sĩ không chỉ làm việc trong phòng khám hay phòng mổ, mà còn tiếp tục “làm việc” sau giờ hành chính với bệnh án, kết quả xét nghiệm, tin nhắn tư vấn và các thủ tục đi kèm.

Để giảm tải cho nhân viên y tế, một trong những ứng dụng AI thiết thực nhất là giảm tải công việc ghi chép và xử lý thông tin cho nhân viên y tế. Thay vì phải dành quá nhiều thời gian nhập liệu, viết ghi chú, tổng hợp bệnh án sau mỗi lượt khám, bác sĩ có thể sử dụng các công cụ “AI scribe” - trợ lý AI ghi chép y khoa - để tạo bản nháp ghi chú lâm sàng, tóm tắt triệu chứng, tiền sử, hướng xử trí và hướng dẫn sau khám. AI không thay bác sĩ ra quyết định, nhưng có thể giúp giảm bớt những thao tác lặp lại, để bác sĩ có thêm thời gian lắng nghe, quan sát và tương tác trực tiếp với người bệnh.

AI hỗ trợ công việc - nhân viên y tế tập trung chăm sóc con người. Ảnh: Midjourney

AI cũng có thể hỗ trợ sàng lọc thông tin trong các hồ sơ bệnh án phức tạp, tóm tắt lịch sử bệnh, phát hiện điểm bất thường, gợi ý thông tin còn thiếu hoặc cảnh báo nguy cơ tương tác thuốc. Nhờ đó, nhân viên y tế không bị “ngập” trong dữ liệu, mà tiếp cận thông tin theo cách có cấu trúc hơn.

Bên cạnh đó, AI còn có thể trở thành trợ lý học tập, giúp bác sĩ và điều dưỡng tóm tắt tài liệu chuyên môn, cập nhật hướng dẫn điều trị, mô phỏng tình huống lâm sàng và tiếp cận tri thức mới nhanh hơn.

Một khía cạnh ít được nói tới là AI có thể hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tinh thần cho chính nhân viên y tế. AI không thay thế chuyên gia tâm lý, nhưng có thể giúp tự phản tư, quản lý căng thẳng, nhận diện sớm dấu hiệu quá tải và kết nối nhân viên với nguồn hỗ trợ phù hợp. Ở cấp độ bệnh viện, dữ liệu vận hành cũng có thể giúp phát hiện những khoa phòng có cường độ làm việc bất thường, số giờ trực cao, tỷ lệ nghỉ việc tăng hoặc phản hồi nội bộ tiêu cực, từ đó giúp lãnh đạo can thiệp sớm hơn.

AI còn có thể hỗ trợ phân bổ nguồn lực hợp lý hơn: dự báo thời điểm quá tải, tối ưu lịch hẹn, điều phối nhân sự, giảm thời gian chờ và hạn chế áp lực dồn cục vào một số vị trí. Khi hệ thống vận hành tốt hơn, nhân viên y tế cũng bớt phải “chữa cháy” trong căng thẳng kéo dài.

Tuy nhiên, AI không phải cây đũa thần. Nếu triển khai sai, nó có thể tạo thêm biểu mẫu, cảnh báo giả hoặc lo ngại trách nhiệm. Vì vậy, AI cần được thiết kế từ góc nhìn của bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên vận hành, để thật sự giúp công việc nhẹ hơn, an toàn hơn và nhân văn hơn.

Trên thế giới, nhiều bệnh viện đã bắt đầu ứng dụng AI để ghi chép lâm sàng, tóm tắt hồ sơ và giảm tải công việc hành chính. Cleveland Clinic, chẳng hạn, đã triển khai trợ lý ghi chép bằng AI cho hàng nghìn bác sĩ, nhằm giúp họ tập trung hơn vào người bệnh và giảm áp lực hoàn thiện hồ sơ sau khám. Những ví dụ này cho thấy AI không còn chỉ là câu chuyện công nghệ, mà đang trở thành một phần của cách tổ chức lại lao động trong y tế.

Tại Việt Nam, hệ thống y tế đang cùng lúc đối mặt với yêu cầu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện trải nghiệm người bệnh và giữ chân nhân lực y tế. Trong khi đó, nhân viên y tế vẫn chịu áp lực lớn từ chuyên môn, hành chính và nhiều nhiệm vụ ngoài chuyên môn.

Dù vậy, y tế vẫn là lĩnh vực của niềm tin, sự thấu cảm và trách nhiệm con người. AI có thể ghi chép nhanh hơn, phân tích dữ liệu tốt hơn, nhưng không thể thay thế sự trấn an của bác sĩ hay sự chăm sóc của điều dưỡng. Giá trị lớn nhất của AI là giúp nhân viên y tế bớt quá tải và có thêm thời gian cho chăm sóc đúng nghĩa.

Bởi khi người chăm sóc được chăm sóc tốt hơn, người bệnh cũng sẽ được chăm sóc tốt hơn.

(Nguồn: VLAB Innovation)