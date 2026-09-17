Một chuyến đi hai ngày có thể bắt đầu bằng một danh sách dài những nơi cần đến, món ăn phải thử, hoạt động phải trải nghiệm. Buổi sáng đi đâu, buổi chiều làm gì, tối còn kịp ghé thêm chỗ nào. Đến khi trở về, điện thoại đầy ảnh, những điều dự định cũng đã làm gần hết, nhưng cơ thể lại cần thêm một ngày để nghỉ. Sau cùng kỳ nghỉ giống như lặp lại một hành trình chạy “deadline”.

Khi cuộc sống thường ngày đã đủ nhanh, ngày càng có nhiều người tìm kiếm những chuyến đi cho phép mình chậm lại, thay vì tiếp tục chạy theo một danh sách những điều cần làm. Có lẽ vì vậy mà từ khóa về “slow travel” ngày càng được nhắc đến nhiều hơn. Nhưng nếu hiểu đơn giản rằng “slow travel” là đi ít nơi hơn hay dành cả ngày để không làm gì, thì vẫn chưa đúng.

Theo ông Trần Tuấn Vinh - Tổng quản lý của Angsana & Dhawa Hồ Tràm, “slow travel” trước hết là việc không để lịch trình quyết định cách mình tận hưởng kỳ nghỉ. Với ông, “slow travel” là khi mình không còn cảm giác phải chạy theo một kế hoạch cố định để thấy chuyến đi của mình đã “đủ”.

Ông Trần Tuấn Vinh - Tổng quản lý của Angsana & Dhawa Hồ Tràm

Một ngày nghỉ có thể bắt đầu chậm rãi và để phần còn lại diễn ra tùy theo tâm trạng. Có hôm muốn ra ngoài khám phá, có hôm chỉ muốn ở lại, nhìn ngắm nơi mình đang ở, ăn một bữa thong thả rồi nghỉ ngơi.

“Có rất nhiều thứ để trải nghiệm, nhưng không nhất thiết phải trải nghiệm hết”. Đó cũng là cách ông Vinh nhìn về vai trò của một khu nghỉ dưỡng. Khách đến đây với những nhu cầu rất khác nhau. Có người muốn khám phá, có người chỉ muốn có một ngày thật yên ả, có gia đình muốn dành thời gian bên nhau, cũng có những người đơn giản cần một khoảng nghỉ khỏi nhịp sống thường ngày.

Vì thế, một kỳ nghỉ chậm vẫn có thể nhiều trải nghiệm, nhưng luôn có khoảng trống để mỗi người lựa chọn điều mình thực sự muốn làm.

Đến Hồ Tràm để cảm nhận Hồ Tràm

Hồ Tràm - vùng đất với vẻ đẹp thiên nhiên rừng và biển nguyên sơ, chỉ cách TP.HCM khoảng hai giờ di chuyển qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Khoảng cách đủ để một chuyến đi ngắn không phải dành quá nhiều thời gian cho việc di chuyển, nhưng vẫn mang lại cảm giác tách biệt khỏi nhịp sống quen thuộc của thành phố.

Biển Hồ Tràm hòa cùng những khoảng xanh và không gian rộng mở, để du khách có thể tận hưởng một ngày theo nhịp riêng; có thể đi bộ, đạp xe quanh khu vực thay vì vội vàng di chuyển, hoặc dành thêm thời gian cho một bữa ăn.

Nếu muốn ra ngoài, Hồ Tràm và Bình Châu vẫn còn nhiều thứ để khám phá, từ những trải nghiệm gần thiên nhiên, cưỡi ngựa, đến suối khoáng nóng hay những chuyến đi tìm hiểu cuộc sống địa phương.

Ngay từ đầu, ông Vinh muốn du khách đến Angsana & Dhawa Hồ Tràm có thể cảm nhận rõ mình đang ở Hồ Tràm, thay vì chỉ đơn giản là ở một khu nghỉ dưỡng bên biển. Cây tràm bản địa hiện diện trong cảnh quan. Những nguyên liệu và hương vị gắn với vùng biển được đưa vào ẩm thực, trong khi các sản phẩm thủ công địa phương cũng trở thành một phần của không gian nghỉ dưỡng.

Những điều này giúp kỳ nghỉ có thêm những nét riêng của Hồ Tràm, từ cảnh quan, ẩm thực đến những điều bắt gặp trong đời sống địa phương.

“Slow travel” vì thế không đơn giản là đi chậm, đó là một cách lựa chọn khác cho mỗi hành trình. Thay vì cố gắng làm thật nhiều trong một chuyến đi, người ta bắt đầu chọn những điều mình thực sự muốn làm, muốn cảm nhận và có thời gian để tận hưởng chúng.

Khám phá vẻ đẹp Việt Nam qua từng mùa trong năm

Câu chuyện về việc khám phá một điểm đến theo nhịp riêng cũng nối dài trong chiến dịch Vietnam For Every Season của Banyan Group, diễn ra từ tháng 7/2026 đến tháng 6/2027.

Chiến dịch đưa du khách đi qua bốn điểm đến vào những thời điểm đặc trưng trong năm: mùa sen tại Lăng Cô, mùa lúa chín ở Mù Cang Chải, mùa xuân bên miền biển nhiệt đới Hồ Tràm và mùa hè trên đảo Quan Lạn.

Mỗi mùa mang đến một diện mạo khác nhau, cũng như những trải nghiệm riêng theo từng thời điểm trong năm. Từ đó, mỗi điểm đến lại có một nhịp khám phá khác nhau.

Angsana & Dhawa Hồ Tràm Đường Ven Biển, Ấp Ông Tô, Xã Hồ Tràm, TP.HCM ĐT: +84 254 366 9966 reservations-hotram@angsana.com

(Nguồn: Banyan Group)