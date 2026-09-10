Một toa tàu dài gần 19m, được chế tạo từ năm 1906, từng nằm im hàng chục năm dưới một nhà kho tại bang Idaho (Mỹ).

Đến năm 2018, tình trạng của toa tàu càng trở nên tồi tệ. Nhiều cửa sổ vỡ, bệ cửa mục nát, lớp bụi bẩn phủ dày và khoảng 20 con mèo hoang đã chọn nơi đây làm chỗ ở.

Thế nhưng, thay vì xem đó là một đống sắt gỗ phế liệu, gia đình Isaac French lại nhìn thấy cơ hội và quyết định mua toa tàu với giá chỉ 3.000 USD (78 triệu đồng).

Toa tàu biến thành căn hộ cho thuê với giá khoảng 9 triệu đồng/đêm. Ảnh: Isaac French

Phát hiện bất ngờ dưới nhà kho cũ

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 12/2018, khi cha của Isaac French đến giúp người hàng xóm 90 tuổi tên Loyal dọn tuyết khỏi khu vực nhà kho. Trong lúc làm việc, ông chú ý đến một toa tàu cũ kỹ, gần như không còn nhận ra hình dáng ban đầu, theo People.

Cha của French vốn hiểu rõ lịch sử đường sắt địa phương nên nhanh chóng nhận thấy một số dấu vết đặc biệt. Ông xác định đây chính là một toa tàu do Công ty American Car & Foundry chế tạo tại St. Charles, bang Missouri vào năm 1906.

Theo Isaac French, toa tàu đã được đưa đến khu đất này từ những năm 1950, sau khi tuyến đường sắt bị tháo dỡ. Chủ sở hữu trước đó mua nó để làm phế liệu, rồi tận dụng làm kho chứa phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Toa tàu bị bỏ hoang nhiều năm trở thành nơi ở của mèo hoang. Ảnh: Isaac French

Sau nhiều thập kỷ, toa tàu từng là một phần của lịch sử ngành đường sắt gần như đã trở thành phế tích, được những con mèo hoang biến thành nơi ở của chúng.

Cha của French sau đó đã mua lại toa tàu với giá 3.000 USD (78 triệu đồng).

Trong khoảng 2 năm, gia đình French liên tục tìm kiếm đơn vị có khả năng di chuyển toa tàu. Hầu hết đều từ chối vì kích thước to lớn và tình trạng xuống cấp của nó. Cuối cùng, vào một ngày tháng 2/2020 lạnh giá và mưa phùn, hành trình đặc biệt cũng bắt đầu.

Một chiếc xe đầu kéo kéo toa tàu vượt qua những con đường vùng quê quanh co và trơn trượt vì băng tuyết. Sau nhiều giờ, toa tàu cuối cùng cũng đến được nơi mới.

Toa tàu biến thành căn hộ cho thuê với giá khoảng 9 triệu đồng/đêm. Ảnh: Isaac French

Từ toa tàu bỏ hoang thành nơi nghỉ dưỡng

Quá trình cải tạo diễn ra từ tháng 1 đến tháng 8/2020. Các thành viên trong gia đình cùng tham gia vào quá trình này. Tổng chi phí phục hồi lên tới 147.000 USD (3,8 tỷ đồng).

Nhờ một bức ảnh chụp ngay sau khi toa tàu được chế tạo vào năm 1906 nên gia đình biết chính xác toa tàu nguyên bản trông như thế nào và từ đó phục hồi các chi tiết.

French đặc biệt chú trọng việc bảo tồn những dấu vết lịch sử. Anh tỉ mỉ tái tạo các dòng chữ màu vàng, phục hồi cửa sổ và làm sạch những chi tiết bằng đồng.

Điều đáng ngạc nhiên là phần gỗ nguyên bản của toa tàu vẫn được bảo tồn khá tốt sau hàng chục năm nằm trong nhà kho.

Bên trong toa tàu sau khi được cải tạo. Ảnh: Isaac French

Sau khi cải tạo, gia đình quyết định biến toa tàu thành nơi nghỉ dưỡng đón khách với phòng ngủ, phòng tắm, phòng đọc sách, phòng bếp nhỏ.

Thay vì biến toa tàu thành một khách sạn hiện đại, gia đình muốn du khách có cảm giác như đang bước vào một phần lịch sử đường sắt. Giá thuê hiện nay lên tới hơn 350 USD mỗi đêm (hơn 9 triệu đồng).

Sáu năm sau khi bắt đầu hành trình, French vẫn đặc biệt yêu thích một khoảnh khắc bình dị tại toa tàu. Anh thích ngồi trong phòng đọc sách, tựa vào chiếc ghế êm ái, đọc một cuốn sách và nhìn ra ngọn đồi, rừng thông bên ngoài.