Như VietNamNet đã đưa, chiều 23/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an huyện Văn Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Phương Nam (SN 1997) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Bùi Phương Nam là Tiktoker có tài khoản Tiktok “Nam Birthday” với nhiều người theo dõi. Khoảng 4h55 ngày 22/1, Tổ công tác CSGT Công an huyện Văn Giang đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường Tô Quyền, xã Nghĩa Trụ đã phát hiện ô tô do Nam điều khiển đi ngược chiều.

Đối tượng "Nam Birthday" tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Nam không chấp hành, cố tình đi tiếp. Sau khi bị chặn lại, Nam giới thiệu mình là Tiktoker, chủ tài khoản "Nam Birthday" với nhiều người theo dõi. Nam không hợp tác với lực lượng chức năng, mà còn dùng điện thoại livestream hình ảnh tổ công tác lên mạng xã hội, kèm theo những lời lẽ thiếu chuẩn mực.

Tiktoker này yêu cầu tổ công tác phải xuất trình giấy tờ và kêu gọi người xem chia sẻ, bình luận để gây áp lực. Và dù được giải thích, vận động, Nam vẫn không chấp hành.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở của Nam là 0,887 miligam/lít khí thở, vượt quá quy định. Nam cũng không xuất trình được giấy tờ xe. Cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và niêm phong. Nam đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Một Tiktoker khác là bà Đậu Thị Tâm (SN 1980, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp của tổ chức, cá nhân (quy định tại Điều 331 BLHS).

Bà Đậu Thị Tâm. Ảnh: Cơ quan công an

Bà Đậu Thị Tâm bị cho là đã thường xuyên sử dụng tài khoản Tiktok, tài khoản Facebook “Đậu Thanh Tâm” đăng tải các video clip có nội dung xuyên tạc bịa đặt việc khám, chữa bệnh của một số bệnh viện trên địa bàn TP, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan chức năng và lãnh đạo các cấp...

Thời gian gần đây, sau khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP được ban hành, bà Tâm đã đăng tải một số video clip với thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận, cũng như kêu gọi, kích động người dân phản đối Nghị định.

Trao đổi với PV VietNamNet, luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng luật sư Giang Thanh) cho rằng, hành vi của Tiktoker Bùi Phương Nam thể hiện sự coi thường pháp luật. Theo luật sư, hành động của Nam có lẽ xuất phát từ “ảo tưởng sức mạnh” của bản thân, nghĩ rằng mình là trung tâm vũ trụ, mọi người đều phải coi trọng, nể nang mình, chỉ vì bản thân được nhiều người theo dõi, tung hô trên mạng xã hội.

Luật sư Giang Hồng Thanh. Ảnh do nhân vật cung cấp

Quá trình livestream, Nam liên tục cập nhật với vẻ tự hào rằng có 30 ngàn, 40 ngàn người đang theo dõi trực tiếp, và Nam nghĩ điều đó là đủ để đối tượng phản ứng tiêu cực với các chiến sĩ Công an, rằng lực lượng chức năng vì số lượng “khủng” người xem livestream mà “né” Nam ra.

Ông Giang Hồng Thanh cho hay, trường hợp của Bùi Phương Nam không phải là ngoại lệ. Trên thực tế, nhiều Tiktoker, Facebooker có lượng người theo dõi lớn bị “ngáo quyền lực”, cho rằng mình không chỉ có ảnh hưởng trên mạng xã hội mà còn khiến ngoài đời trọng vọng, tôn sùng.

Chính vì sự ảo tưởng đó, không ít Tiktoker, Facebooker đã có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, cơ quan, tổ chức, và nghiêm trọng hơn là xâm phạm, gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân.

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã có những động thái mạnh tay xử lý những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật do người dùng mạng xã hội thực hiện. Điều này là hết sức cần thiết để lập lại trật tự trên không gian mạng.

"Hy vọng rằng sự việc của Bùi Phương Nam sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những người đã và đang có suy nghĩ lợi dụng ảnh hưởng “ảo” của mình để thực hiện những hành vi lệch lạc trong cuộc sống", lời luật sư.