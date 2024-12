Chiều tối 26/7, trong cuộc họp báo Bộ Công an, trả lời câu hỏi liên quan đến vụ án lừa đảo do TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 30/10 - 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự với nhiều tội danh; đồng thời khởi tố bị can đối với 31 đối tượng, trong đó: 26 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 bị can về tội "Rửa tiền", 1 bị can về tội "Không tố giác tội phạm", 1 bị can về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: CTV

Đến ngày 27/12, cơ quan công an đã thu thêm 12 tỷ đồng, 18 nhà chung cư, biệt thự, xác định 500.000 USD trong tài khoản nước ngoài… Hiện tại tổng trị giá tài sản thu hồi của Phó Đức Nam được xác định là 5.300 tỷ đồng.

Công an thành phố đang xin ý kiến cơ quan chức năng thu hồi tài sản của Phó Đức Nam tại nước ngoài và tài sản trong ví điện tử của đối tượng.

Trước đó, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (SN 1990; ở Bà Rịa - Vũng Tàu), Lê Khắc Ngọ (sinh năm 1990; ở Hà Nội) và 24 người khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm" và "Rửa tiền".

Kết quả điều tra cho thấy, Nam cùng với Lê Khắc Ngọ đã tuyển 1.000 nhân viên và mở 44 văn phòng tại Việt Nam (trong đó 24 văn phòng ở Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác trên toàn quốc) để hoạt động phạm tội.

Sau khi tuyển nhân viên và mở văn phòng xong, Nam và Ngọ đào tạo các đối tượng cách thức tiếp cận nạn nhân để lừa đảo rất tinh vi và bài bản.

Liên quan vụ án, cơ quan công an đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.

Cụ thể số tài sản trên bao gồm: 316 tỷ đồng trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt VND, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng, 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương... Bên cạnh đó, đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.