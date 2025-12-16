Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các công ty liên quan trên địa bàn Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

CQĐT đề nghị truy tố 55 bị can về các tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ; trong đó có ông Nguyễn Thanh Phong và bà Trần Việt Nga, cùng là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Theo CQĐT, đây là vụ án tham nhũng, chức vụ đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến hoạt động cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo, công tác thẩm định, hậu kiểm và cấp Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP.

Hành vi vi phạm pháp luật, buông lỏng quản lý của một số công chức, lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng sản xuất, buôn bán thực phẩm giả diễn ra công khai, có tổ chức và quy mô lớn.

Ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Ảnh: Bộ Công an

Theo kết luận điều tra, giai đoạn 2018–2024, sau khi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP có hiệu lực, các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe còn mang tính chung chung, chưa cụ thể và chưa có hướng dẫn chi tiết về quy trình, tiêu chí kỹ thuật cũng như thành phần hồ sơ. Thực tế này khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, lúng túng khi thực hiện thủ tục công bố sản phẩm, đồng thời gây vướng mắc cho cơ quan có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, kiểm tra và đánh giá hồ sơ.

Trên cương vị Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, tháng 9/2018, ông Nguyễn Thanh Phong đã chủ trì cuộc họp cấp ủy, lãnh đạo Cục và thống nhất giao Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm – đơn vị không có chức năng, nhiệm vụ thẩm xét hồ sơ công bố đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe – thực hiện nhiệm vụ thẩm xét hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm vốn thuộc Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm.

Sau khi trao đổi với lãnh đạo các đơn vị, ông Nguyễn Thanh Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí theo quy định, từ 5–10 triệu đồng mỗi bộ hồ sơ (trung bình khoảng 7 triệu đồng/hồ sơ) của các cá nhân trong quá trình thẩm xét hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm, đồng thời thống nhất việc phân chia số tiền thu lợi bất chính.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, trong giai đoạn 2018–2024, các chuyên viên Cục An toàn thực phẩm đã nhận tổng cộng hơn 94 tỷ đồng từ các cá nhân để tạo điều kiện sớm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP.

Trong số này, ông Nguyễn Thanh Phong bị xác định đã chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng, gồm hơn 43 tỷ đồng liên quan đến hồ sơ công bố sản phẩm và 330 triệu đồng liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận GMP.

Kết luận điều tra xác định, hành vi của cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong đã đủ yếu tố cấu thành tội Nhận hối lộ với vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ông Phong phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng số tiền hơn 94 tỷ đồng mà các chuyên viên đã nhận hối lộ, đồng thời bị buộc nộp lại hơn 43 tỷ đồng để sung công quỹ nhà nước. Trong quá trình điều tra, ông Phong đã chủ động giao nộp tài sản để Cơ quan Cảnh sát điều tra kê biên, bảo đảm thi hành án.

Liên quan đến vụ án, trong thời gian từ tháng 7/2018 đến tháng 9/2024, khi giữ chức Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (từ tháng 9/2024 đến nay là Cục trưởng), bị can Trần Việt Nga bị xác định thường để hồ sơ quá hạn mà không ký duyệt hoặc trả lại với lý do không rõ ràng; đồng thời chỉ đạo cấp dưới thu tiền của các cá nhân để đưa cho bị can, với mức ít nhất 2 triệu đồng cho mỗi hồ sơ Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Thực hiện chỉ đạo của bà Trần Việt Nga, 6 chuyên viên đã nhận tổng cộng hơn 12 tỷ đồng từ các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Riêng bị can Trần Việt Nga bị xác định đã chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng, đủ yếu tố cấu thành tội Nhận hối lộ.