Hơn 15h30 ngày 2/4, lực lượng chức năng đã khống chế thành công vụ cháy xảy ra tại một kho chứa hàng gia dụng nằm trên đường Hoàng Thị Loan (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại kho chứa đồ số 324 Hoàng Thị Loan. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh hô hoán, sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Nhà kho bị thiêu rụi.

Nhân chứng cho biết, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo cột khói đen cao hàng trăm mét, có thể quan sát từ xa. Thời điểm xảy ra cháy còn phát ra nhiều tiếng nổ.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng điều động gần 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Sau khoảng một giờ nỗ lực, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Ô tô bán tải đậu bên cạnh bị cháy.

Ghi nhận tại hiện trường, vụ hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ tài sản bên trong nhà kho. Một ô tô bán tải hiệu Ford Ranger đậu bên cạnh cũng bị lửa thiêu rụi, trơ khung sắt. Tường nhà dân liền kề bị ám khói đen, biển quảng cáo hư hỏng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.