Xem video:

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đám cháy bùng phát vào khoảng 3h20 sáng thứ Ba, ngày 31/3. Hình ảnh từ camera bên ngoài cho thấy ngọn lửa khởi phát từ khu vực phía trước một số xe, ban đầu chỉ là những đốm lửa nhỏ dưới hai chiếc Tesla Model 3, trong khi một chiếc Model Y màu đỏ gần đó cũng bắt lửa.

Chỉ trong thời gian ngắn, các đám cháy riêng lẻ nhanh chóng lan rộng, biến không gian trưng bày yên tĩnh thành một hiện trường hỗn loạn.

Hiện trường vụ cháy.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm ít nhất ba chiếc xe Tesla. Khoảng 45 lính cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường và kịp thời khống chế đám cháy ngay khi lửa bắt đầu lan lên khu vực trần của tòa nhà.

Ban đầu, có nghi vấn cho rằng đám cháy xuất phát từ bộ pin của xe điện. Tuy nhiên, giả thuyết này nhanh chóng bị bác bỏ sau khi lực lượng chức năng phát hiện nhiều can chứa nhiên liệu được đặt gần các phương tiện bị cháy.

Rất nhiều xe điện Tesla bị cháy rụi.

Ông Aaron Ross, đại diện lực lượng cứu hỏa New South Wales, cho biết đám cháy có dấu hiệu rõ ràng bắt nguồn từ phía trước một số chiếc xe. “Chúng tôi đã triển khai lực lượng lớn để dập lửa. Ngọn lửa có lan lên khu vực trần, nhưng đã được khống chế nhanh chóng tại khu vực phát sinh ban đầu”, ông nói.

Các vụ tấn công nhằm vào phòng trưng bày và xe Tesla từng gia tăng đáng lo ngại trong hai năm qua, dù gần đây có dấu hiệu lắng xuống. Tuy nhiên, sự việc lần này một lần nữa đưa hãng xe điện Mỹ vào tâm điểm chú ý.

Hiện động cơ của vụ phóng hỏa vẫn chưa được làm rõ và có thể chỉ được xác định khi cơ quan điều tra tìm ra thủ phạm.

Theo Carscoops

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại ý kiến bên dưới bình luận. Mời bạn đọc gửi bài cộng tác về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!