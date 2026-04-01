XEM CLIP:

Đến 13h ngày 1/4, hiện trường vụ hỏa hoạn tại căn nhà mặt tiền đường Lê Đức Anh vẫn đang được Công an phường Tân Tạo phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa nghiêm ngặt.

Dù ngọn lửa đã tắt từ đêm trước, nhưng sức nóng từ những tàn tro âm ỉ gặp nắng gắt và gió trưa đã khiến hỏa hoạn bất ngờ bùng phát trở lại.

Dù cháy từ khuya hôm qua nhưng đến trưa hôm sau, căn nhà mặt tiền đường Lê Đức Anh vẫn bốc khói nghi ngút. Ảnh: MK

Trước diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng lập tức điều động thêm một xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH (Khu vực 9) và một xe từ khu công nghiệp Tân Tạo đến chi viện.

Tại hiện trường, các chiến sĩ phải liên tục phun vòi rồng công suất lớn để làm mát và xử lý dứt điểm các "ổ nhiệt" còn cháy âm ỉ sâu bên dưới lớp hàng hóa đổ nát.

Xe cứu hỏa được chi viện đến để dập tắt đám cháy trưa 1/4. Ảnh: MK

Trước đó, khoảng 21h ngày 31/3, căn nhà này bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm xảy ra sự cố, bên trong có ít nhất 3 người nhưng do cửa kính đóng kín nên không ai hay biết nguy hiểm đang cận kề.

Theo một nhân chứng, do bên trong có lớp cửa kính cách âm nên người nhà hoàn toàn bị "cô lập" với những tiếng hô hoán báo động từ bên ngoài.

"Chúng tôi phải huy động bình chữa cháy mini và đập cửa liên tục suốt 5 phút. Rất may là họ kịp tháo chạy ra ngoài ngay trước khi lửa bùng lên bịt kín lối ra", người này nhớ lại.

Hiện trường căn nhà chìm trong biển lửa, ba người may mắn thoát nạn. Ảnh: HC

Theo thông tin ban đầu, lửa khởi phát từ một thiết bị điện phía trước nhà, thiêu rụi phần lớn tài sản bên trong do khối lượng hàng hóa lưu kho quá lớn.

Lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt khu vực để điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.