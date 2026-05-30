Gia Lai:

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 30/5, kho chứa xe điện du lịch ở số 2 Lê Đức Thọ, phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) bất ngờ bốc cháy, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ xa.

Xe cháy trơ khung. Ảnh: CTV

Theo ghi nhận tại hiện trường, đám cháy xuất phát từ khu nhà kho chứa xe điện, sau đó nhanh chóng lan rộng. Trong quá trình cháy, bên trong kho liên tục phát ra nhiều tiếng nổ lớn.

Các lực lượng và phương tiện được huy động đến hiện trường dập lửa. Ảnh: CTV

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng hơn nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Các phương tiện chữa cháy của Cảng Quy Nhơn cũng được điều động hỗ trợ.

Lực lượng chức năng chia thành nhiều mũi tiếp cận nhà kho, sử dụng vòi phun nước trực tiếp vào tâm đám cháy, đồng thời tạo vành đai ngăn lửa lan sang khu vực phòng gym và sân pickleball nằm sát bên cạnh.

Đến khoảng 15h30, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ hỏa hoạn khiến nhiều xe điện bị cháy trơ khung.

Đến chiều cùng ngày, chưa có thông tin về thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Một số hình ảnh từ hiện trường vụ cháy: