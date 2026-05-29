XEM CLIP:

Ngày 29/5, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện lãnh đạo UBND phường Việt Hưng (tỉnh Quảng Ninh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn.

Vào khoảng 17h30 cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng lên từ bên trong tiệm rửa xe tại địa chỉ 234 đường Giếng Đáy. Lửa nhanh chóng lan rộng kèm theo nhiều tiếng nổ, cột khói đen bốc cao nghi ngút.

Vụ việc sau đó được báo tới cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đ.X

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã điều 3 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa được khống chế.

Theo đại diện lãnh đạo UBND phường Việt Hưng, tiệm rửa xe có tích trữ nhiều can xăng khiến ngọn lửa bốc nhanh và thiêu rụi nhiều máy móc.

Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội trong gara sửa chữa Khi đang sửa chữa tại gara ở xã Ea Hiao (tỉnh Đắk Lắk), một xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội vào trưa 27/5.

Clip hai ô tô cháy dữ dội trong sân cây xăng Hai ô tô khách bất ngờ bốc cháy dữ dội tại sân cây xăng trên Quốc lộ 10, đoạn qua tỉnh Hưng Yên.