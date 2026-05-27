Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vụ cháy xe khách giường nằm gây thiệt hại lớn về tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h27 cùng ngày, xe khách giường nằm mang BKS 43H-160.XX của nhà xe Hải Vân, chạy tuyến Đắk Lắk - Đà Nẵng, đang sửa chữa tại một gara ở xã Ea Hiao thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ phương tiện.

Phát hiện vụ việc, tài xế cùng người dân đã sử dụng bình chữa cháy mini và vòi nước để dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC và CNCH nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế đám cháy. Tuy nhiên, do lửa bùng phát quá mạnh, chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Đại diện nhà xe cho biết, khi đám cháy xảy ra, nhiều người định chạy lên xe lấy giấy tờ, tài sản nhưng lửa quá lớn nên không thể tiếp cận.

Nhiều người cố gắng dập lửa nhưng không thành công. Ảnh: TH

Chiếc xe bị thiêu rụi. Ảnh: TH

Nhiều tài sản, giấy tờ trên xe cũng bị cháy. Ảnh: TH