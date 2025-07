Theo BBC, một lính cứu hỏa đã ghi lại cảnh cháy rừng dữ dội bùng phát thành xoáy lửa khổng lồ ở gần Old La Sal, bang Utah, Mỹ hôm 12/7.

Cục quản lý đất đai của bang Utah cho biết, không ai bị thương khi hiện tượng bất thường này xảy ra. Tuy nhiên, ngọn lửa khổng lồ đã thiêu rụi khoảng 3.000ha và đám cháy vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn.

Do gió thổi mạnh, đám cháy rừng lan nhanh, buộc đội cứu hỏa phải rút lui khỏi tuyến đầu và mở rộng diện tích sơ tán tại khu vực.

Lốc xoáy lửa hay vòi rồng lửa là một hiện tượng nguy hiểm và hiếm gặp, hình thành khi sức nóng dữ dội từ đám cháy rừng khiến cho không khí bốc lên, xoáy thành một cơn lốc, cuốn theo lửa, tro bụi và các mảnh vụn.

Không giống lốc xoáy thông thường được hình thành do giông bão dữ dội và sự mất ổn định của khí quyển, lốc xoáy lửa xuất hiện do nhiệt độ cực cao và tình trạng gió hỗn loạn trên mặt đất. Lốc xoáy lửa có thể đạt nhiệt độ lên tới 1.000 độ C và tạo ra sức gió lên tới 160 km/h.

Thuật ngữ lốc xoáy lửa bắt đầu thu hút sự chú ý rộng rãi vào năm 2023, khi cháy rừng xảy ra ở Australia. Ngoài ra, một trong những sự kiện gây chấn động nhất là trận bão lửa đã khiến 38.000 người ở Tokyo, Nhật Bản thiệt mạng vào năm 1923.