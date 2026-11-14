Một vụ sạt lở đất đá bất ngờ xảy ra tại km182+300 quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, khiến một phụ nữ bị thương khi vừa di chuyển tới vị trí sạt lở.

XEM CLIP (nguồn: Lương Mạnh)

Sáng 14/11, theo thông tin từ Ban Bảo trì quản lý đường bộ (Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai), sự cố sạt lở trên xảy ra vào khoảng 7h cùng ngày. Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực không có mưa, đất đá từ taluy dương bất ngờ trượt xuống mặt đường.

Vụ sạt lở khiến một người phụ nữ đi xe máy qua khu vực bị thương. Nạn nhân đã được đưa đi sơ cứu.

Khoảnh khắc sạt lở được camera hành trình của một ô tô ghi lại. Chỉ trong vài giây, đất đá đổ xuống mặt đường, bụi bốc lên che khuất người và phương tiện phía trước, nhiều tảng đá lớn nằm ngổn ngang, chắn phần lớn mặt đường.

CSGT Lào Cai hướng dẫn phương tiện di chuyển qua điểm sạt lở. Ảnh: CACC

Theo Đội CSGT đường bộ số 1, Công an tỉnh Lào Cai, ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng của đội đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển an toàn, hạn chế ùn tắc và phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quá trình khắc phục sự cố.

Đơn vị quản lý đường bộ cũng khẩn trương huy động máy móc, nhân lực đến hiện trường thu dọn đất đá, giải phóng mặt đường.

Nhiều tảng đá lớn chắn ngang quốc lộ 4D sau vụ sạt lở. Ảnh: CACC

Đến khoảng 8h, các phương tiện có thể lưu thông bước đầu qua khu vực. Đơn vị chức năng tiếp tục triển khai máy móc dọn dẹp đất đá còn lại.