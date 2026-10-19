Sơn La:

Sau trận động đất có độ lớn 4,2 ở Sơn La, một tảng đá lớn rơi vào nhà dân tại xã Mai Sơn. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ hộ dân di dời khẩn cấp.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch UBND xã Mai Sơn, cho biết địa phương ghi nhận một nhà dân tại tiểu khu 17 bị ảnh hưởng do đá rơi sau trận động đất vào sáng 19/10.

Theo bà Hồng, ngôi nhà bị tảng đá khoảng 15m3 rơi trúng là nhà tạm, nằm gần đồi núi. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng làm đổ tường nhà, một số đồ dùng hư hỏng.

Tảng đá lớn rơi vào một hộ gia đình tại tiểu khu 17, xã Mai Sơn. Ảnh: TTSL

Ngay sau sự việc, chính quyền xã đã huy động các lực lượng liên quan đến hiện trường, hỗ trợ gia đình di dời khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ tiếp tục xảy ra động đất, đá rơi.

Đá rơi khiến tường nhà bị đổ. Ảnh: TTSL

Lãnh đạo xã Mai Sơn cũng thông tin, theo báo cáo ban đầu, một số vị trí tường tại một bệnh viện trên địa bàn xuất hiện vết rạn nứt. Địa phương đang tiếp tục rà soát, nắm tình hình ảnh hưởng của trận động đất.

Trước đó, theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất, lúc 6h59 cùng ngày, trận động đất có độ lớn 4,2 xảy ra tại khu vực xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La.

Tâm chấn ở tọa độ 21,250 độ vĩ Bắc, 104,120 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12km. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở cấp 0.