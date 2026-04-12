Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h25 tối 11/4.

Vào thời điểm trên, ô tô bán tải BKS 29KT-106.XX do anh Đ.V.T. (39 tuổi, trú xã Cẩm Khê) điều khiển, di chuyển trên đường Trường Chinh theo hướng phường Vân Phú đi phường Nông Trang.

Khi đến ngã tư Nguyễn Tất Thành – Trường Chinh (phường Vân Phú), ô tô bán tải va chạm với xe cứu thương BKS 19A-125.xx do anh N.V.H. (44 tuổi, trú phường Việt Trì) điều khiển, đang lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành theo hướng Đền Hùng đi cầu Việt Trì.

Cú va chạm khiến xe cứu thương lật nghiêng.

Xe bán tải bị hư hỏng nặng. Ảnh: HTM

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe cứu thương có 4 người. Hậu quả, một người bị xây xát nhẹ; hai phương tiện bị hư hỏng nặng, mảnh vỡ vương vãi khắp khu vực.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.





