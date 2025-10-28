Nguồn Clip: Thắng Michio

Sáng 28/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh đoàn xe container, xe tải dừng lại trên quốc lộ 1A (đoạn qua TP Huế) để chắn dòng nước xiết, giúp người đi xe máy vượt qua khu vực ngập an toàn.

Trong clip, mưa lớn khiến nước tràn qua mặt đường, dòng chảy mạnh và rất nguy hiểm. Một người đàn ông đi xe máy cố di chuyển qua đoạn ngập thì bị nước đẩy nghiêng xe, suýt ngã.

Người đàn ông dắt xe xiêu vẹo giữa dòng nước chảy xiết. Ảnh: Chụp màn hình

Đúng lúc đó, nhiều xe container và xe tải ở làn đối diện đã chủ động dừng lại, tạo thành “hàng rào” chắn dòng nước, giúp người đàn ông đẩy xe qua khu vực ngập an toàn.

Hình ảnh được chia sẻ khiến nhiều người xúc động, cảm phục tấm lòng tương thân tương ái của những tài xế giữa mưa lũ ở miền Trung.

Đoàn xe tải dừng lại chắn nước hỗ trợ người đàn ông qua khỏi đoạn ngập an toàn. Ảnh: Chụp màn hình

Anh Thắng – chủ nhân đoạn clip cho biết, vị trí quay tại đoạn quốc lộ 1A qua phường Tứ Hạ (cũ), TP Huế, vào chiều 27/10.

Thời điểm đó nước chảy cuồn cuộn, tràn qua đường. Các xe tải đã dừng lại chắn nước hỗ trợ người đàn ông đi qua. Chỉ một lúc sau, nước dâng nhanh, ngang mặt đường.