Sáng 27/10, mực nước sông Hương lên xấp xỉ báo động 3, khiến di tích Nghênh Lương Đình trước kinh thành Huế ngập gần 0,5m. Nước lũ tràn vào khu vực Hoàng thành, làm nhiều tuyến đường quanh Đại Nội như Mai Thúc Loan, Lê Thánh Tôn, đường dọc sông Ngự Hà bị ngập sâu.

Tại các tuyến đường như Bạch Đằng, Huỳnh Thúc Kháng dọc sông Đông Ba, có đoạn nước dâng cao tới ngực, người dân phải lội nước hoặc dùng ghe thuyền di chuyển.

Khu vực Đập Đá nước dâng cao. Ảnh: Huế S.

Đường Nguyễn Chí Thanh (phường Phú Xuân) ngập sâu hơn một mét, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, cấm người và phương tiện qua lại.

Trong khi đó, khu vực Đập Đá – nơi ngăn giữa sông Hương và sông Như Ý nước dâng cao, tràn vào nhiều nhà dân hai bên sông.

Do mưa lớn, các hồ thủy điện ở thượng nguồn sông Hương và sông Bồ buộc phải xả lũ để bảo đảm an toàn công trình, khiến tình hình ngập lụt ở hạ du diễn biến phức tạp hơn. Nhiều hộ dân tại phường Phú Xuân và các khu vực thấp đã chủ động mua lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm dự trữ trong trường hợp nước dâng kéo dài.

Nước lũ bủa vây thôn Xuân Tùy (xã Đan Điền, TP Huế), nằm ở hạ du sông Bồ. Ảnh: Tuấn Hiệp

Trong bối cảnh đó, sáng cùng ngày, hệ thống còi hú cảnh báo thiên tai tại TP Huế tiếp tục hú vang, cảnh báo tình huống khẩn cấp khi mực nước trên sông Hương và sông Bồ đã vượt báo động 2 và có khả năng đạt, vượt báo động 3.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế, hệ thống gồm bốn còi hú được đặt tại trụ sở UBND TP Huế, Công ty Khai thác thủy lợi Huế, thị xã Hương Trà và huyện Quảng Điền (cũ). Hệ thống được điều khiển từ xa qua mạng wifi do Trung tâm Giám sát – điều hành đô thị thông minh (HueIOC) vận hành, đồng thời có thể kích hoạt thủ công tại chỗ trong trường hợp mất liên lạc.

Còi báo động thiên tai hú vang từ sáng ở Huế. Ảnh: G.X

Theo quy chế, lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự là người ra lệnh phát tín hiệu khi xuất hiện các tình huống thiên tai nghiêm trọng như bão, áp thấp nhiệt đới, lũ vượt báo động 2 hoặc đạt báo động 3, bão khẩn cấp hoặc sóng thần. Mỗi cấp độ thiên tai có quy định riêng về số hồi hú và chu kỳ lặp lại, áp dụng thống nhất toàn TP Huế để người dân dễ nhận biết và ứng phó kịp thời.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ nay đến ngày 28/10, TP Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700mm. Mưa lớn kết hợp xả lũ khiến phạm vi và mức độ ngập lụt được dự báo tiếp tục gia tăng.