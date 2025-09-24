Tờ Bangkok Post dẫn lời Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết không có ai thương vong trong vụ việc, nhưng có 3 phương tiện bị hư hại. Quan chức này nói, hố tử thần xuất hiện do một công trình xây dựng ngầm đang diễn ra.

Kênh truyền hình PBS của Thái Lan đưa tin, hố tử thần xuất hiện gần bệnh viện Vajira trên đường Samsen thuộc quận Dusit.

Video: X/ChannelNewsAsia

Nhiều video ghi lại cảnh mặt đường từ từ lún xuống, kéo đổ một số cột điện và làm hỏng đường ống nước. Các xe ô tô cố lùi lại khi hố sụt ngày càng mở rộng và cắt đứt hoàn toàn con đường 4 làn xe. Một mép hố xuất hiện trước đồn cảnh sát, để lộ kết cấu ngầm của nó.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h13 sáng nay (24/9). Hố sụt ước tính rộng 30m và dài 30m. Truyền thông Thái Lan cho hay, mặt đất tại khu vực này vẫn đang dịch chuyển và tình hình đang được theo dõi chặt chẽ.

Sau khi thị sát hiện trường, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, việc sửa chữa đường sẽ mất ít nhất một năm. Theo ông Charnvirakul, vấn đề này sẽ được thảo luận khẩn cấp khi nội các mới của ông họp lần đầu tiên vào tối nay, ngay sau khi tuyên thệ trung thành với Quốc vương.