Phát hiện nữ sinh lớp 8 chạy xe đạp điện lọt vào điểm mù xe container, nhân viên gác chắn đường sắt ở Đà Nẵng lập tức lao ra ngăn lại, tránh một vụ tai nạn nguy hiểm.

Nguồn clip: Giao Thông Đường Bộ 24H

Ngày 30/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hành động kịp thời của một nhân viên gác chắn đường sắt ở Đà Nẵng, giúp cứu một nữ sinh đang đi vào điểm mù của xe container.

Theo hình ảnh trong clip, khoảng 7h36 ngày 28/10, một nữ sinh chạy xe đạp điện băng qua đường ray tại khu vực giao cắt với đường sắt. Thời điểm này trời đang mưa, nữ sinh mặc áo mưa, đội mũ kín đầu.

Đúng lúc đó, một xe container đang di chuyển đến. Phát hiện nữ sinh lọt vào điểm mù phía trước đầu xe, nhân viên gác chắn lập tức chạy tới, dùng tay ra hiệu cho tài xế, đồng thời chặn nữ sinh lại ngay trước mũi xe đầu kéo.

Anh Thành người kịp cứu nữ sinh thoát khỏi nguy hiểm. Ảnh: Hồ Giáp

Nhờ phản ứng kịp thời của nhân viên gác chắn và việc tài xế container giảm tốc độ, nữ sinh may mắn thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại gác chắn đường sắt Nguyễn Tất Thành (phường Hải Vân, TP Đà Nẵng).

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Văn Thành (30 tuổi, quê Hà Tĩnh), nhân viên trực tiếp ngăn nữ sinh, cho biết sáng 28/10, trong lúc làm nhiệm vụ sau khi tàu vừa đi qua, anh phát hiện một nữ sinh lớp 8 chạy xe đạp điện ngược chiều, băng qua đường ray để đến trường.

Cùng thời điểm, xe container cũng vừa chạy đến. Nhận thấy nữ sinh đang ở vị trí nguy hiểm, anh Thành lập tức chạy ra chặn lại và ra hiệu cho tài xế.

“Tôi vừa chặn được một học sinh khác, không cho băng qua ngược chiều thì thấy cháu bé trên chạy xe ngang qua ngay trước đầu xe container. May mắn, xe container thời điểm đó chạy tốc độ không cao. Khi tôi chạy đến và ra hiệu, bác tài hiểu và giảm tốc độ kịp thời. Nếu không ngăn kịp, có lẽ học sinh này đã gặp nguy hiểm”, anh Thành kể.

Khu vực gác chắn Nguyễn Tất Thành phương tiện trọng tải lớn di chuyển qua mỗi ngày rất đông. Ảnh: Hồ Giáp

Anh Thành cho biết đã làm việc tại gác chắn Nguyễn Tất Thành được 5 năm. Khu vực này có nhiều xe trọng tải lớn lưu thông mỗi ngày, trong khi không ít người đi xe máy, xe đạp điện vẫn chạy ngược chiều qua đường ray để rút ngắn quãng đường.

Anh cùng các nhân viên tại gác chắn nhiều lần nhắc nhở người dân, nhất là vào giờ học sinh đến trường và tan học. Sau sự việc, bà nội của nữ sinh đã đến gặp anh Thành cảm ơn vì hành động kịp thời giúp cháu thoát khỏi nguy hiểm.

“Bà khóc và nói gia đình xem được đoạn clip cũng rất hoảng hốt. May mắn cháu bé được chặn lại kịp thời. Tôi cảm thấy đây là việc nên làm. Trước nguy hiểm, mình không thể đứng yên được, đó là trách nhiệm...”, anh Thành chia sẻ.

Gác chắn đường sắt Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Hồ Giáp

Ông Nguyễn Bình, người có hơn 20 năm làm công việc trực gác chắn tại khu vực Nguyễn Tất Thành, nhận xét anh Thành là người có trách nhiệm, thường xuyên hỗ trợ đồng nghiệp.

Theo ông Bình, vào giờ học sinh đến trường hoặc tan học, anh Thành thường đứng hướng dẫn các em di chuyển an toàn qua khu vực đường sắt.