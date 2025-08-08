Video: Militarnyi.com

Theo đoạn video được trang Militarnyi.com trích dẫn, quân đội Ukraine thông qua các máy bay không người lái (UAV) trinh sát đã phát hiện một sở chỉ huy của đại đội Nga đặt bên trong làng Kamianske ở tỉnh Zaporizhzhia.

Sở chỉ huy Nga ở làng Kamianske thuộc tỉnh Zaporizhzhia, Ukraine, bị không kích. Ảnh: Militarnyi.com

Một chiến đấu cơ MiG-29 của Ukraine sau đó nhận được lệnh xuất kích, và viên phi công thông qua tọa độ do UAV cung cấp đã sử dụng bom dẫn đường GBU-62 để san phẳng tòa nhà mục tiêu.

Bản đồ cập nhật tình hình chiến sự từ trang Deep State của Ukraine cho thấy, làng Kamianske ở tỉnh Zaporizhzhia hiện nằm trong vùng đỏ, tức khu vực do quân đội Nga kiểm soát.

Ảnh: Deep State của Ukraine

Các trang quân sự Ukraine cho hay, loại vũ khí được không quân nước này sử dụng trong cuộc tấn công trên là bom GBU-62 JDAM ER do Mỹ viện trợ, có tầm hoạt động lên tới 74km sau khi được tiêm kích thả từ độ cao 11km. GBU-62 được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính (INS) kết hợp định vị vệ tinh GPS, nên độ sai lệch mục tiêu của loại bom này chỉ khoảng 7m.