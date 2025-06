Đoạn video từ camera an ninh cho thấy chiếc xe cổ trượt bánh trong lúc rẽ trên đường Xingshan, chiều ngày 9/6 vừa qua.

Zhou, thợ cơ khí 46 tuổi, đang lái chiếc Morgan Plus Four màu đen đến một gara để bảo dưỡng thì mất lái, gây tai nạn giao thông tại một ngã tư ở quận Nội Hồ, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc).

Chiếc Morgan Plus Four được nhìn thấy đã đâm vào xe hatchback màu xám và một xe sedan màu đen đang dừng chờ đèn đỏ.

Không ai bị thương sau vụ tai nạn, nhưng cả hai chiếc ô tô bị đâm đều móp phần đầu xe.

Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn cả 3 tài xế và đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Morgan Plus Four - ra mắt năm 2020 bởi nhà sản xuất Anh quốc Morgan - là một chiếc roadster phong cách cổ điển kết hợp với hiệu năng hiện đại.

Tại Đài Loan, Morgan Plus Four có giá 5,49 triệu TWD (gần 5 tỷ đồng). Xe được trang bị động cơ xăng BMW 2.0L tăng áp 4 xi-lanh thẳng hàng, cho công suất 255 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Morgan Plus Four có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong vòng 5,2 giây.

