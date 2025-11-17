XEM CLIP (Nguồn: người dân cung cấp):

Trao đổi với VietNamNet chiều 17/11, ông Hồ Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị), cho biết các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tài xế xe tải bị nước lũ cuốn mất tích trên tuyến Quốc lộ 15D.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, chiếc xe tải chở than (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông hướng lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay.

Chiếc xe tải bị cuốn trôi khi đi qua Quốc lộ 15D. Ảnh: M.T

Khi chiếc xe đi đến gần giữa cầu tràn, dòng nước lũ đẩy mạnh khiến xe bị nghiêng và không thể tiếp tục di chuyển. Nước tiếp tục dâng cao, chảy xiết, rồi cuốn phăng cả xe tải cùng tài xế xuống hạ lưu.

Hình ảnh người dân ghi lại cho thấy nước đỏ ngầu cuồn cuộn tràn qua mặt đường; chiếc xe tải chao đảo dữ dội, nghiêng hẳn sang một bên trước khi bị nước lũ nhấn chìm.

Ông Hiền cho biết thêm, mưa lớn khiến nước tại khu vực La Lay lên rất nhanh, chảy mạnh, gây nhiều khó khăn cho lực lượng tìm kiếm.