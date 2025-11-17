Ngày 17/11, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều xã ở tỉnh Quảng Trị như Đakrông, Ba Lòng, Hướng Hiệp, Nam Hải Lăng, Hải Lăng… ngập sâu.

Tại xã miền núi Ba Lòng, nhiều tuyến đường và nhà dân ngập sâu, có nơi khoảng 1m, gây chia cắt giao thông. Nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, khiến người dân không kịp trở tay; xe máy và ô tô bị ngâm trong lũ đục.

Sáng nay, địa phương đã di dời 210 hộ với gần 800 người khỏi khu vực ngập lụt đến nơi an toàn.

Nhiều khu vực ở xã miền núi Ba Lòng ngập sâu. Ảnh: CTV

Nhiều tài sản có giá trị lớn như ô tô, xe máy cũng bị ngập sâu trong nước. Ảnh: CTV

Tại xã Hải Lăng, nước bủa vây nhiều khu dân cư, trên các tuyến đường chảy xiết và đục ngầu. Ông Nguyễn Đức Phong, Chủ tịch xã Hải Lăng, cho biết lũ đã ngập 5 thôn, trong đó nặng nhất là Thượng Xá và Mai Đàn. Xã đã bố trí lực lượng hỗ trợ người dân, di dời tài sản và sơ tán khi nước dâng cao.

Khu vực sát hai bên bờ sông Thạch Hãn, phường Quảng Trị, nước sông cũng dâng nhanh, tràn vào khu dân cư. Anh Nguyễn Văn Tâm (khu phố An Đôn, phường Quảng Trị) phải nghỉ làm để về nhà di dời tài sản lên nơi cao, đồng thời gửi các con sang nhà người dân ở khu vực cao hơn.

Khu dân cư ở phường Quảng Trị bị ngập. Ảnh: CTV

Tại TP Huế, tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều khu vực ngập sâu. Ông Hồ Đôn, Chủ tịch UBND phường Phong Điền, thông tin, nước sông lên nhanh khiến nhiều tổ dân phố như Phong Thu, Đông Thái, Hưng Thái... bị ngập từ 4,5 - 5m.

Toàn phường có 173 nhà dân bị ngập từ 2 - 2,5m, các khu vực khác ngập từ 0,5 - 0,8m. Nước lũ cũng gây thiệt hại về tài sản, điển hình như Chợ Phong Mỹ ngập 2,5m khiến hàng hóa của 20 hộ tiểu thương bị hư hại.

Chợ Phong Mỹ ngập rất sâu. Ảnh: CTV

Nước lũ bủa vây thôn Xuân Tùy (xã Đan Điền, TP Huế), nằm ở hạ du sông Bồ. Ảnh: CTV

Một tuyến đường ở xã Quảng Điền nước chảy xiết được rào chắn phương tiện, không lưu thông. Ảnh: CTV

Về giao thông, nhiều đoạn Tỉnh lộ 6 và 17 bị ngập sâu, lực lượng chức năng đã cấm phương tiện qua lại. Đến 10h cùng ngày, phường Phong Điền đã sơ tán 129 hộ với 381 người đến nơi an toàn, chủ yếu ở nhà kiên cố của hàng xóm. Nước sông vẫn tiếp tục dâng, lực lượng chức năng đang tập trung ứng phó.