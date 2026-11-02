Concert Quốc gia Tự hào là người Việt Nam với chủ đề Nối vòng tay lớn diễn ra tối 1/11 tại SVĐ tỉnh Thái Nguyên. Đây là chương trình nghệ thuật chính luận quy mô cấp quốc gia, lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Nguyên, hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên.

Đêm nghệ thuật ấn tượng.

Đêm nghệ thuật gây ấn tượng bằng hình ảnh một trái tim rực sáng trên màn hình LED chính, nhịp đập ấy như một hiệu lệnh thiêng liêng lan tỏa ra khắp không gian sân khấu, khiến 30.000 khán giả có mặt trực tiếp cùng hàng triệu người theo dõi qua VTV vỡ òa xúc động.

Khi giai điệu bất hủ Nối vòng tay lớn vang lên cùng tiếng pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thái Nguyên, cả khán đài như ngưng đọng, mở ra một hành trình âm nhạc và cảm xúc vô cùng sâu lắng.

Dòng chảy nghệ thuật được khắc họa qua 3 chương. Chương 1 Chung một nguồn cội – Chung một cơ đồ, đưa người nghe trở về với những ký ức không thể nào quên. Tiếng hát trong veo, mộc mạc của ca sĩ Hương Ly qua bài ca Làng tôi do đưa không gian lắng lại dưới bóng tre làng bình yên, trước khi trào dâng xúc động với Giai điệu Tổ quốc do NSƯT Đăng Dương và Hợp xướng đoàn văn công Quân Khu 1 thể hiện cùng liên khúc ATK mạch nguồn Việt Bắc - Bài ca Hồ Chí Minh.

Từ rừng núi Việt Bắc đến dải Trường Sơn huyền thoại, giai điệu Nhạc rừng (Hòa Minzy và nghệ sĩ Accordion Đỗ Huy Khánh), Bước chân trên dải Trường Sơn (NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Viết Danh, Viết Thu) hay Lá đỏ (Phạm Anh Khoa) vang lên rực lửa, tái hiện một thời hoa lửa khi hậu phương và tiền tuyến hòa làm một, khi cả dân tộc chung một ý chí giành lại độc lập tự do.

Dòng chảy nghệ thuật được khắc họa qua ba chương đầy tính sử thi và chiều sâu văn hóa.

Chương 2 với chủ đề Chung một đất nước – Chung một niềm tin mở ra bức tranh Việt Nam trong thời bình. Những điệu hò thiết tha từ Bắc, Trung, Nam nối liền dải đất hình chữ S để rồi hòa quyện trong không gian âm nhạc của Huế - Sài Gòn – Hà Nội (Lâm Bảo Ngọc và Bảo Trâm Idol thể hiện). Khán giả được đắm mình trong sắc vàng của lúa, sắc đỏ của đất miền Đông và vẻ đẹp kiên cường của những con người nơi nông trường, biên giới qua các ca khúc Em đi giữa biển vàng (Hương Ly thể hiện), Tình đất đỏ miền Đông (ca sĩ Tố My) hay Đất nước tình yêu (NSƯT Hoàng Tùng và Bùi Lê Mận) thể hiện.

Khoảnh khắc khiến hàng vạn con người tại sân vận động nghẹn ngào chính là nghi thức trao truyền ngọn lửa cách mạng.

Sự xúc động và niềm tự hào rực cháy ở chương 3: Chung một khát vọng – Chung một tương lai. Khoảnh khắc khiến hàng vạn con người tại sân vận động nghẹn ngào chính là nghi thức trao truyền ngọn lửa cách mạng. Ngọn đuốc thiêng được rước từ Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa bởi các cựu chiến binh đã được trao lại cho thế hệ trẻ. Trong ngọn lửa rực sáng ấy, giai điệu Tự nguyện, Đường chúng ta đi, Khát vọng tuổi trẻ và Âm vang Tổ quốc cất lên đầy uy nghi, kiêu hãnh, tựa như lời thề dựng xây một Việt Nam hùng cường, hiện đại nhưng trọn vẹn bản sắc.

Khi phần sóng trực tiếp khép lại trong màn pháo hoa rực rỡ, không khí tại SVĐ Thái Nguyên vẫn tiếp tục bùng nổ với phần chương trình ngoài sóng. Những giai điệu trẻ trung, cuồng nhiệt mang phong cách Pop và Rock như Tàu anh qua núi, Tổ quốc gọi tên mình, Ra khơi, Đất nước trọn niềm vui đã kết nối 30.000 khán giả thành một khối thống nhất. Không còn khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả, giữa miền xuôi và miền ngược, tất cả cùng hòa giọng, cùng vẫy tay, cùng cháy hết mình trong đêm hội của tinh thần đại đoàn kết.

Ảnh: BTC