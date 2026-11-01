Lúc hát bài cuối cùng trong album đầu tay "Tân Mùi", trong trang phục chú hề, ca sĩ Trúc Nhân bất ngờ khóc nức nở khiến 1.200 người xôn xao.

Tân Mùi - showcase quảng bá album cùng tên đầu tiên trong 14 năm sự nghiệp của ca sĩ Trúc Nhân - diễn ra tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, phường Cầu Kiệu, TPHCM với quy mô khoảng 1.200 người.

Showcase trả lời câu hỏi vì sao ca sĩ Trúc Nhân bất ngờ ra album sau 14 năm làm nghề dài đằng đẵng.

11 bài hát đưa Trúc Nhân từ chàng hào hoa đến gã hề trong tình yêu

Tân Mùi gồm 11 bài hát, 5 đoạn tâm sự (interlude) xen kẽ kể chuyện một anh chàng điển trai, hào hoa bị biến thành gã hề trong tình yêu.

Cụ thể, vào ngày đẹp trời, chàng trai muốn yêu đương (Ngày lành tháng tốt) nên quyết định tán tỉnh một cô gái "hơi đẹp". Như chính Trúc Nhân nói, anh quá tự tin bản thân đẹp trai, nhà giàu (Vì anh quá đẹp trai - kết hợp Wren Evans) nên luôn đặt mình ở tâm thế của kẻ đi săn (Cao bồi và con mồi).

Trúc Nhân hát ca khúc mở màn "Ngày tháng năm tốt"

Kết quả, cô gái chỉ "yêu chơi" còn chàng trai thực sự đắm chìm trong cuộc tình (Đi đêm có ngày gặp em). Anh lần lượt trải qua các cung bậc cảm xúc hậu chia tay, từ xấu hổ, bẽ bàng, lụy tình tới hả hê, day dứt, mong đợi (Đồng tình luyến tiếc; Chia tay quá đã; Về đi em - kết hợp Rhymastic; Còn đếm là còn thương; Chuyện tình tứ cứ từ từ tính - kết hợp Min). Cuối cùng, anh tự rút ra bài học (Bí kíp sinh tồn cho trái tim tan vỡ) nhưng không vì chuyện đã qua mà đóng cửa trái tim, mất niềm tin vào tình yêu.

Kỳ thực, nội dung, ý tưởng của Tân Mùi không mới. Việc album kể trọn vẹn một câu chuyện tình yêu với từng cung bậc; cách sắp xếp âm nhạc dẫn dắt cảm xúc theo mô-típ tươi sáng/cao trào - khoảng lặng/trầm mặc - tĩnh tại/sâu sắc đã được nhiều nghệ sĩ khai thác. Thậm chí, đây là cách sắp đặt khá rập khuôn đặc trưng của nghệ sĩ Việt Nam.

Vẻ hào hoa, lém lỉnh của Wren Evans; sự sâu sắc và nam tính của người đàn ông từng trải là Rhymastic; tính cách ngọt ngào, trong trẻo của Min là những màu sắc Trúc Nhân chọn cho album đầu tay.

Điểm sáng trong album là yếu tố cá nhân nồng đậm; sự thông minh lẫn tinh quái và những thông điệp ẩn mà Trúc Nhân gửi gắm.

Trước hết, Trúc Nhân thông minh, tinh quái và tỉnh táo mọi lúc, kể cả lúc gục ngã. Trên sân khấu, anh nhiều lần nói "không biết những trải nghiệm âm nhạc mới của mình có được khán giả đón nhận". Thực tế, ngược lại, nam ca sĩ luôn cho thấy mình hiểu khán giả thích gì, muốn nghe, xem gì; biết cài cắm, câu kéo cảm xúc sao cho họ vui buồn, vỡ òa, khóc cười cùng mình.

Nửa đầu chương trình, Trúc Nhân đẩy năng lượng của khán giả lên cao nhất với chùm bài sôi động tương ứng với giai đoạn mới yêu của chàng trai hào hoa, tự tin. Từng bước nhảy, câu hát; âm thanh và ánh sáng lúc dồn dập, khi đột ngột đổi tông; cách Wren Evans xuất hiện hào nhoáng, cách Trúc Nhân lăn lộn trên sàn diễn... bơm đầy dopamine cho người nghe với cách thức từa tựa phim ngắn trên internet.

Trúc Nhân thông minh, biết cách điều khiển cảm xúc của chương trình.

Chuyện gì xảy ra với Trúc Nhân?

Song nếu chỉ thông minh, Trúc Nhân không thể hoàn toàn chinh phục được khán giả.

Bởi Trúc Nhân không phải chưa từng hát về tình yêu. Anh từng có các sản phẩm riêng, nói rằng đưa các trải nghiệm cá nhân vào âm nhạc như Có không giữ mất đừng tìm, Không ra gì hay Sáng mắt chưa. Các bài này đều trở thành hit nhưng tựu trung không mang quá nhiều cảm giác Trúc Nhân đang kể câu chuyện cá nhân; hoặc đơn giản là khán giả không tin, vẫn đóng khung anh với hình ảnh sắc sảo, cá tính, thích trào phúng xã hội, đôi khi là "lông bông", hời hợt.

Ở Tân Mùi, với 11 bài hát và 5 đoạn tâm sự cùng những hình tượng cụ thể, Trúc Nhân có đủ thời lượng và phương tiện để trình bày về khía cạnh khác của mình.

Trúc Nhân khóc không kiểm soát trước nghìn người

Trong album, chàng trai quá tự tin vào bản thân, tự đặt mình ở "kèo trên" trong tình yêu để rồi nhận lấy quả đắng. Điểm khác biệt lớn nhất của Tân Mùi và các album theo concept này là lần đầu tiên nhân vật thừa nhận sự thảm hại, xấu hổ, bẽ bàng của mình; thừa nhận bản thân trông như một gã hề ngu ngốc trong tình yêu; thay vì cố ca ngợi nỗi buồn đẹp đẽ thế nào hay tỏ ra văn minh, mạnh mẽ một cách sáo rỗng.

Khi hát bài cuối album - Bí kíp sinh tồn cho trái tim tan vỡ, trong trang phục chú hề, Trúc Nhân bất ngờ khóc nức nở, dường như trút xả lượng lớn cảm xúc, ẩn ức bị dồn nén lâu ngày một cách không kiểm soát. Biểu hiện của Trúc Nhân khiến 1.200 người, bao gồm bạn bè, người thân của nam ca sĩ hoang mang, ngỡ ngàng.

Trúc Nhân chưa từng xác nhận mình là nguyên mẫu của chàng trai trong Tân Mùi nhưng phần thể hiện, thông điệp xuyên suốt anh gửi gắm trong showcase khiến khán giả hiểu rằng có sự đồng nhất ở mức độ nhất định giữa những gì Trúc Nhân trải qua và âm nhạc anh mang đến.

Trúc Nhân cho thấy khía cạnh khác trong anh.

Và ở album này, khác các bài hit ngày trước, Trúc Nhân đã thực sự thuyết phục khán giả tin rằng anh không "lông bông", hời hợt như vẻ ngoài. Giống như chàng trai đã trải qua tình yêu "chết đi sống lại" trong album, Trúc Nhân cũng có những góc khuất, con người yếu đuối và bóng tối bên trong mình.

Trúc Nhân vừa "điên", quái, thông minh, sắc sảo, xéo xắt; vừa chân thành, nặng cảm tính và sâu sắc. Đây là hai mặt đối lập nhưng thống nhất trong anh. Khi chọn làm âm nhạc gần như đồng nhất với con người mình, Trúc Nhân đã nắm bắt được điểm giao nhau ở vị trí sâu nhất mà anh hằng tìm kiếm; cũng là quả ngọt xứng đáng dành cho anh sau 14 năm làm nghề.

Ảnh: NVCC; clip: Mi Lê

Mi Lê