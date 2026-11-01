Việc nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trở lại đỉnh cao lần thứ 2 trong sự nghiệp không phải phép màu ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một chiến lược thông minh từ một cái đầu giỏi tính toán.

Hai đỉnh cao sự nghiệp đáng mơ ước

Showbiz có vô số ngôi sao nhưng không nhiều người 2 lần chạm đến đỉnh cao sự nghiệp, nhất là với nhạc sĩ, như Nguyễn Văn Chung.

Giai đoạn đầu sự nghiệp, Nguyễn Văn Chung không mất quá nhiều thời gian để nổi tiếng. Sau khi ký hợp đồng với Nhạc Xanh, anh nhanh chóng được biết đến qua các bài: Đêm trăng tình yêu, Vầng trăng khóc, Tình yêu mang theo, Mộng thủy tinh...

Song, đỉnh cao lại thuộc về hiện tượng Chiếc khăn gió ấm năm 2009. Bài hát tạo nên loạt thành tích đáng nể khi đó: sở hữu lượt tìm kiếm trên Google sánh ngang Ước gì - hit của siêu sao Mỹ Tâm; đạt hàng triệu lượt tải về, vượt Cầu vồng khuyết của Tuấn Hưng; có mặt trên tất cả bảng xếp hạng, trang web nghe nhạc; khiến Khánh Phương "một đêm thành sao" đưa tên tuổi chính Nguyễn Văn Chung lên tầm cao mới; được công nhận về chất lượng sáng tác bởi các nhạc sĩ nổi tiếng bấy giờ như Quốc An, Nguyễn Ngọc Thiện...

Sự nghiệp của Nguyễn Văn Chung càng không thể không nhắc đến nét son Nhật ký của mẹ - tác phẩm được Trung tâm sản xuất âm nhạc Casa Musica năm 2015 tại Đức lựa chọn đưa vào tuyển tập The Best Vol. 36 (Tuyển tập những ca khúc hay nhất thế giới) thuộc dòng nhạc ballroom. Khác với hiện tượng mang tính thời điểm như Chiếc khăn gió ấm, Nhật ký của mẹ lại là một "sleeper hit" đúng nghĩa, thể hiện rõ qua sức lan tỏa sâu rộng trong thời gian dài, dần trở thành một trong những "bài hát quốc dân" về người mẹ trong lòng khán giả yêu nhạc Việt.

Nguyễn Văn Chung nhận nhiều thành tích cho siêu hit "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Ảnh: FBNV

Khó thống kê hết số lượng bài hit của Nguyễn Văn Chung. Đến nay, anh sáng tác hơn 700 bài, số bài hit lên đến vài chục vẫn chưa dừng lại - tỷ lệ ấn tượng so với nhiều đồng nghiệp.

Năm 2025, Nguyễn Văn Chung gây kinh ngạc khi chạm đến đỉnh cao sự nghiệp lần thứ 2 với thành công rực rỡ hơn cả lần đầu.

Suốt năm, tên tuổi anh phủ sóng xuyên suốt từ sự kiện A50 đến A80 với 7 tác phẩm: Viết tiếp câu chuyện hòa bình - sự kiện A50; Nỗi đau giữa hòa bình - nhạc phim Mưa đỏ; Trái tim quả cảm - chương trình Chiến sĩ quả cảm; Nguyện thề vì bình yên - 80 năm Ngày truyền thống CAND; Biển, mặt đất và bầu trời - Quân đội Nhân dân; Vỡ mộng đời - nhạc phim Làm giàu với ma 2 và Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai - ca sĩ Tùng Dương.

Theo Believe Vietnam - công ty phân phối nhạc số trên hơn 200 nền tảng nhạc trực tuyến quốc tế và trong nước, chỉ tính riêng bài Viết tiếp câu chuyện hòa bình hiện đã thu về hàng tỷ lượt nghe, xem trên tất cả nền tảng. Bài hát cũng giúp Nguyễn Văn Chung chiến thắng hầu hết giải thưởng như: Làn sóng xanh, Cống hiến, WeChoice Awards, Đẹp Awards, VCEP Awards, Vietnam iContent Awards, Harper's Bazaar Star Awards và HTV Chào xuân 2026.

MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" - Tùng Dương

Cái "tỉnh" hiếm thấy

Ba điểm nổi bật trong tính cách, tư duy và tác phong làm việc giúp Nguyễn Văn Chung trở nên khác biệt với đồng nghiệp gồm: tỉnh táo, tính toán và kỷ luật.

Giai đoạn đầu sự nghiệp, Nguyễn Văn Chung gần như không có gì ngoài năng lực sáng tác: không tên tuổi, tài sản, gia thế, mối quan hệ lẫn không có nền tảng đào tạo bài bản. Vì vậy, anh viết nhiều thậm chí có lúc như "xả" nhạc, với công thức chung hầu hết là pop, ballad - thể loại dễ nghe, dễ ngấm nhất lại dùng cùng vòng hòa thanh nên có giai điệu, tiết tấu na ná nhau.

Kiên định với lối làm nghề "dễ chơi, dễ trúng thưởng", Nguyễn Văn Chung nhanh chóng tạo hit, khẳng định tên tuổi và mở rộng cơ hội công việc. Và khi số lượng ca khúc hit đủ nhiều, anh biến "nhạc Nguyễn Văn Chung" trở thành một trong các chuẩn mực của "nhạc thị trường" giai đoạn đó.

Với hướng đi này, Nguyễn Văn Chung có tiền, có tiếng nhưng mặt trái là bị đồng nghiệp đánh giá về trình độ, chuyên môn. Bởi ở thập niên 2000, "nhạc thị trường" là cách nói lịch sự của "nhạc mì ăn liền" - từng gây tranh cãi dữ dội trong thời kỳ chuyển giao giữa thời kỳ "nhạc Làn sóng xanh" (với các tên tuổi như: Bảo Chấn, Dương Thụ, Thanh Tùng, Lê Quang, Đức Trí, Võ Thiện Thanh, Phương Uyên, Nguyễn Nhất Huy, Hoài An, Quốc Bảo...) và pop hiện đại.

"Nhật ký của mẹ" - nét son trong sự nghiệp của Nguyễn Văn Chung

Không phải Nguyễn Văn Chung không bận tâm đến vấn đề này; thậm chí nhiều năm sau, anh vẫn canh cánh về những định kiến trong nghề, nhất là sau sự kiện kết nạp thành viên Hội Âm nhạc TPHCM. Quyết định học đại học ở tuổi 42 của nam nhạc sĩ cũng có phần từ nỗi canh cánh này.

Song cũng vì vậy, sự kiên định đó cho thấy Nguyễn Văn Chung tỉnh táo, thức thời; biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân; biết rõ mình cần gì và kiên định tiến bước, không quay đầu.

Sự tỉnh táo, thức thời cũng thể hiện rõ trong từng ngã rẽ Nguyễn Văn Chung chọn sau đó. Nhạc thị trường thoái trào cũng là lúc Nguyễn Văn Chung kiếm đủ tiền và tiếng, anh chuyển hướng làm điều mình cần sang điều mình muốn như: sáng tác 300 bài nhạc thiếu nhi, học lồng tiếng...

Nguyễn Văn Chung chưa từng đánh mất bản thân hay ngủ quên trên chiến thắng. Khi thắng lớn với siêu hit Viết tiếp câu chuyện hòa bình năm 2025, giống như hồi tạo hiện tượng Chiếc khăn gió ấm, Vầng trăng khóc hàng chục năm trước, anh đều thể hiện cùng một thái độ: tỉnh táo đón nhận ánh hào quang, không mảy may dao động và tiếp tục đi con đường đã chọn.

Sau "Anh trai vượt ngàn chông gai", Nguyễn Văn Chung đang thử sức với vai trò nghệ sĩ biểu diễn. Ảnh: BTC

Thực tế, kỷ luật

Vào nghề lẫn vào đời không có tài sản hay bối cảnh gia đình, Nguyễn Văn Chung sớm hình thành ý thức về tiền bạc.

Khi nhiều đồng nghiệp tránh nói chuyện tiền nong để "giữ gìn sự trong sáng cho nghệ thuật", Nguyễn Văn Chung đã quyết liệt bảo vệ quyền lợi mình xứng đáng có được, biến âm nhạc thành "mỏ vàng". Khi phần lớn đồng nghiệp còn mù mờ về tiền bản quyền, anh đã trở thành một trong những nhạc sĩ có thu nhập từ bản quyền cao nhất Việt Nam.

Nguyễn Văn Chung thực tế nhưng không thực dụng. Anh luôn biết rõ bài nào để kinh doanh, bài nào để làm từ thiện, phục vụ đất nước, xã hội... Tựu trung, anh sáng tác như một nhạc sĩ và khai thác như một doanh nhân.

Tài sản cũng là một trong những cơ sở vững chãi giúp Nguyễn Văn Chung tự tin, yên tâm làm nghề và làm điều mình thích, bao gồm những hoạt động phi lợi nhuận như sáng tác phục vụ cộng đồng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thành công, viên mãn ở tuổi 43. Ảnh: FBNV

Yếu tố cuối cùng giúp Nguyễn Văn Chung thành công là tính kỷ luật. Nhiều nhạc sĩ nói riêng và người làm công việc sáng tạo nói chung có xu hướng lệ thuộc vào cảm hứng. Mất cảm hứng, sự nghiệp của họ lập tức trì trệ, thậm chí lụn bại. Với tính cách nhạy cảm đặc trưng, người nghệ sĩ có hàng chục lý do dẫn đến mất "lửa" nghề.

Nguyễn Văn Chung khác biệt khi đặt ra kỷ luật cho bản thân: chơi đàn tối thiểu 2 tiếng/ngày; sáng tác bất kể tâm trạng vui hay buồn, bất kể sự nghiệp đang trong giai đoạn thành công hay trầm lắng...

Hơn 20 năm, anh kiên trì vừa làm vừa "nuôi" nghề bằng lợi nhuận, cảm hứng, trải nghiệm... giữ cho "nguồn vốn" của bản thân không bao giờ cạn kiệt.

Nguyễn Văn Chung không phải nhạc sĩ thành công nhất và trong tương lai, hoàn toàn có khả năng anh không tiếp tục tạo ra được các siêu hit như Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Nhưng với sự tỉnh táo, thức thời và tính kỷ luật, anh khó có thể bị đào thải, tụt hậu và không dễ bị đánh giá thấp bởi bất cứ ai.

Nguyễn Văn Chung khá giỏi làm truyền thông xã hội - cách giúp anh được yêu thích hơn

Lê Thị Mỹ Niệm